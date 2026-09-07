‘सबकी बॉडी मिल गई, अथर्व का पता नहीं’, दोस्त के इंतजार में ऋषित

राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार (6 सितंबर) को एक पीजी की बिल्डिंग भर-भराकर गिर गई. इस बीच सब अपनों की तलाश में लगे रहे. इसी मलबे के ढेर में एक छात्र ऋषित अपने दोस्त अथर्व को ढूंढ रहा है. ऋषित ने बताया कि जितने बच्चे छत के पास थे, उनकी बॉडी मिल गई है, लेकिन मेरे दोस्त अथर्व की बॉडी अब तक नहीं मिली है. ऋषित की आवाज में अपने दोस्त को खोने का डर साफ सुनाई देता है. वह बीते दिन से लगातार अथर्व को ढूंढ रहा है. ऋषित के मुताबिक, हादसे के बाद करीब 3:30 बजे अथर्व ने फोन कर बताया था कि वह मलबे में फंस गया है. अथर्व दूसरी मंजिल पर था. उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है.

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अब उसका फोन बंद आ रहा है- ऋषित

घटना के बाद से ही ऋषित लगातार उसे फोन कर रहा है, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है. ऋषित ने बताया, "कई बच्चों के शरीर मिले हैं. इस दौरान कई बच्चों के सिर फटे हुए मिले. लेकिन अथर्व का अभी तक कुछ अता-पता नहीं है. मैं उसे लगातार कॉल कर रहा हूं, लेकिन उसका फोन ऑफ है."

अपने दोस्त अथर्व को बचाने की उम्मीद में ऋषित ने मदद के लिए खुद भी कोशिश की. ऋषित ने बताया कि उसने Blinkit Ambulance को करीब 1:30 बजे फोन किया था. उसके मुताबिक, कुछ ही मिनटों में चार एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थीं. तब तक पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी. ऋषित का दावा है कि सरकारी एम्बुलेंस करीब डेढ़ घंटे बाद पहुंची.

ऋषित ने सिस्टम पर खड़ा किया सवाल

इस हादसे के बीच ऋषित का सबसे बड़ा सवाल सिस्टम से है. उसने पूछा, "जब यहां इतना illegal construction हो रहा था, तब कोई क्यों नहीं आया? किसी ने इसे रोका क्यों नहीं?" ऋषित का आरोप है कि इमारत की पांचवीं मंजिल भी अवैध थी. ऐसी कई बिल्डिंग हैं जहां उसके छठी मंजिल पर teen Shade बनाकर छात्रों को सस्ते में रहने के लिए दिए जाते हैं.

ऋषित ने कहा, "जिस जगह को छात्रों के रहने की जगह होना चाहिए था, वही आज मलबे का ढेर है." बता दें कि उसी मलबे के बीच ऋषित अब भी अपने दोस्त अथर्व के मिलने का इंतजार कर रहा है. अथर्व को ढूंढने के लिए ऋषित बचाव दल के साथ लगातार प्रयास कर रहा है.

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