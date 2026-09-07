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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन हादसा: आत्मा राम कॉलेज के 2 छात्र चपेट में, एक की मौत, दूसरा सुरक्षित

सत्य निकेतन हादसा: आत्मा राम कॉलेज के 2 छात्र चपेट में, एक की मौत, दूसरा सुरक्षित

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के 2 छात्र चपेट में आ गए, जिसमें 1 की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है. वहीं इन दोनों छात्रों की पहचान कर ली गई है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 07 Sep 2026 02:42 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में लगातार मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी होती दिख रही है. आज 12 बजे तक दिल्ली पुलिस अधिकारी के अनुसार 12 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है. इस हादसे में आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के भी 2 छात्र चपेट में आ गए, जिसमें 1 की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है.

आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के दोनों छात्र की हुई पहचान

रेस्क्यू के बाद आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र इलाज के बाद खतरे से बाहर है. मृतक छात्र का नाम अर्पित जाज है, जो बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट ईयर का छात्र था और राजस्थान का रहने वाला था. वहीं घायल छात्र आदित्य कुमार बीकॉम प्रोग्राम का छात्र है, जिसे आज रेस्क्यू के दौरान निकाला गया. वह पटना, बिहार का रहने वाला है. 

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कॉलेज प्रशासन की तरफ से रहने-खाने या अन्य चीजें हुईं मुहैया

आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. ज्ञानतोष कुमार झा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस हादसे के बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. जिन छात्रों को रहने-खाने या अन्य किसी भी चीज की जरूरत है, उन्हें कॉलेज की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है. कॉलेज के कर्मचारी लगातार घटनास्थल और अस्पताल में मौजूद हैं. उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि छात्रों के परिजनों को इस हादसे की जानकारी दे दी गई है. उनके परिजन अस्पताल पहुंच रहे होंगे या पहुंच गए होंगे, अभी इसकी सही जानकारी नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि हॉस्टल की काफी कमी है, जिसे पूरा करना आसान नहीं होगा.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 07 Sep 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Satya Niketan News
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