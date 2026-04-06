दिल्ली में सरकारी दवाओं की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 70 लाख की खेप के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार

सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त मिलने वाली दवाओं को बाजार में बेचने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस संगठित गिरोह पर कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को दबोच लिया है. पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 70 लाख रुपये की दवाएं और दो वाहन भी बरामद किए हैं, जिनका इस्तेमाल सप्लाई में किया जा रहा था.

राजेंद्र बाजार के पास पकड़ी गई दवाओं की बड़ी खेप

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, पूरी कार्रवाई एक विशेष इनपुट के आधार पर की गई. क्राइम ब्रांच की टीम ने एसीपी स्तर की निगरानी में ऑपरेशन चलाया, जिसमें इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई. लंबे समय से इस नेटवर्क पर नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद जाल बिछाकर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 53 वर्षीय नीरज कुमार और 47 वर्षीय सुशील कुमार शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं. इनके अलावा 48 वर्षीय लक्ष्मण मुखिया, जो दिल्ली का निवासी है, को भी पकड़ा गया. पुलिस ने इन्हें तीस हजारी इलाके के पास उस समय दबोचा जब ये टेम्पो और कार में दवाओं की खेप लेकर जा रहे थे. जांच में सामने आया कि जब्त दवाओं पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि ये सरकारी सप्लाई के लिए हैं और बिक्री के लिए नहीं हैं.

पूछताछ में सामने आया पूरा नेटवर्क

मुख्य आरोपी नीरज कुमार ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए. उसने बताया कि वह पिछले एक से डेढ़ साल से इस अवैध कारोबार को चला रहा था. अस्पतालों के अंदर मौजूद सूत्रों की मदद से दवाएं बाहर निकाली जाती थीं और फिर दलालों के जरिए अलग-अलग शहरों में सप्लाई की जाती थीं. इस जानकारी के बाद पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान बिनेश कुमार (54) और प्रकाश मेहता (30) के रूप में हुई.

अस्पताल कर्मचारियों की मिलीभगत से हो रही थी हेराफेरी

जांच में सामने आया कि बिनेश कुमार, जो दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में फार्मासिस्ट-सह-स्टोरकीपर है, और संविदा कर्मचारी प्रकाश मेहता स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर दवाओं को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभा रहे थे. आरोप है कि प्रकाश मेहता कमीशन के बदले दवाओं की निकासी, भंडारण और वित्तीय लेनदेन का काम संभालता था.

महंगी और जीवनरक्षक दवाएं भी शामिल

बरामद स्टॉक में कई महत्वपूर्ण और महंगी दवाएं शामिल हैं. इनमें एंटीबायोटिक्स से लेकर गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन और अन्य जरूरी एवं जीवनरक्षक दवाएं भी थीं. ये दवाएं आमतौर पर अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दी जाती हैं.

पुलिस के अनुसार यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं बल्कि एक संगठित रैकेट था. इसमें अस्पताल कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर और बाहरी वितरक शामिल थे. सभी मिलकर सरकारी दवाओं को मरीजों तक पहुंचने से पहले ही बाजार में बेच रहे थे.

पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही वित्तीय लेनदेन की भी जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क को उजागर किया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोका जा सके और जरूरतमंद मरीजों तक दवाएं सही तरीके से पहुंच सकें.