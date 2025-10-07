हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सरदार पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारी, दिल्ली में होगा ये खास काम

सरदार पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारी, दिल्ली में होगा ये खास काम

Sardar Patel Birth Aniversary: सरदार पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए “सरदार @150” नाम से एक भव्य अभियान की घोषणा की है. दिल्ली सरकार की पहल पर अनेकों भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा.

By : बलराम पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Oct 2025 04:29 PM (IST)
दिल्ली सरकार ने लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए 'सरदार @150' नाम से एक भव्य अभियान की घोषणा की है. इस अभियान के तहत पूरे अक्टूबर और नवंबर महीने में राजधानी में राष्ट्रीय एकता, स्वच्छता, नशामुक्त जीवन और आत्मनिर्भर भारत का संदेश फैलाया जाएगा.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 'सरदार पटेल ने जिस भारत को एक सूत्र में बांधने का सपना देखा था, अब वही भावना इस अभियान के जरिए देशभर में जगाई जाएगी.

दिल्ली सरकार की ऐतिहासिक पहल 

इस ऐतिहासिक पहल के तहत दिल्ली के 15 शैक्षिक जिलों के 150 छात्र यमुना नदी से जल लेकर देश की 25 प्रमुख नदियों तक पहुँचाएंगे.  जम्मू-कश्मीर की झेलम से लेकर हैदराबाद की मूसी नदी तक यह यात्रा एकता का प्रतीक बनेगी.  

इन सभी नदियों का पवित्र जल बाद में दिल्ली लाया जाएगा, जिसे पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर अभिषेक के बाद 'राष्ट्रीय एकता का जल संकल्प' लिया जाएगा.  31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं इस जल से प्रतिमा का जलाभिषेक करेंगी. 

राज्य स्तरीय एकता पदयात्रा का आयोजन

इसी दिन शाम 6 बजे राजधानी में राज्य स्तरीय एकता पदयात्रा का आयोजन होगा.  यह यात्रा पटेल चौक से शुरू होकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक जाएगी, जिसमें करीब 5,000 लोग शामिल होंगे. एनएसएस, एनसीसी, एमवाई भारत के स्वयंसेवक, शिक्षक, छात्र और आम नागरिक इसमें भाग लेंगे. 

1 से 25 नवंबर तक दिल्ली के 10 जिलों में 150 किलोमीटर लंबी पदयात्राएँ आयोजित की जाएंगी, जिनका नेतृत्व सांसद, मंत्री, विधायक और समाज के प्रमुख लोग करेंगे. 1 नवंबर को दिल्ली सहित नौ राज्यों का स्थापना दिवस है. 

उस दिन लाल किले पर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत – आत्मनिर्भर भारत' विषय पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रोजेक्शन मैपिंग शो आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर दिल्ली के बच्चे और युवा देश की विविध संस्कृति और आत्मनिर्भरता की झलक पेश करेंगे.

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता होगी आयोजित

इसके अलावा दिल्ली के 15 जिलों में 'माई भारत (My Bharat)' संस्था के सहयोग से पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता कराई जाएगी. हर जिले से चुने गए 10 बच्चों में से 150 बच्चों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (गुजरात) की यात्रा कराई जाएगी. 

26 नवंबर को संविधान दिवस पर गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय पदयात्रा में देशभर के युवा, एनएसएस और एनसीसी प्रतिनिधि भाग लेंगे. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंसुख मांडविया युवाओं को संबोधित करेंगे. 

शिक्षा मंत्री का क्या कहना है?

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'सरदार @150' सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भरता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम की दिशा में आगे बढ़ाने का आह्वान है. यह अभियान बताएगा कि सरदार पटेल का भारत आज भी एकता और विकास की राह पर अडिग है.

सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है. उन्होंने आज़ादी के बाद देश की 562 रियासतों को एकजुट कर भारत की नींव मजबूत की. गुजरात के केवड़िया में उनकी प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 07 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
Sardar Patel DELHI NEWS REKHA GUPTA
