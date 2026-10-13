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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबीयर गिरने पर मर्डर! दिल्ली के नाइटक्लब में बाउंसरों ने ड्राइवर को बेरहमसी से पीटा

बीयर गिरने पर मर्डर! दिल्ली के नाइटक्लब में बाउंसरों ने ड्राइवर को बेरहमसी से पीटा

दिल्ली के नाइटक्लब में मामूली विवाद पर मारपीट की घटना सामने आई. इसमें एक 29 साल के युवक की मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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दिल्ली के एक नाइटक्लब में एक महिला पर बीयर गिरने को लेकर हुए झगड़े में बाउंसरों की पिटाई से 29 साल के एक ड्राइवर की मौत हो गई. यह घटना शनिवार देर रात सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन इलाके के एक नाइटक्लब में हुई. मृतक का नाम दलजीत बताया जा रहा है और वह रघुवीर नगर का रहने वाला था. सूत्रों ने बताया कि उसके परिवार में पत्नी, आठ साल का बेटा और पिता हैं. 

पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. दलजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब गया था, तभी उनमें से एक ने एक महिला पर बीयर गिरा दी. इस घटना के बाद बहस शुरू हो गई और क्लब के बाउंसरों ने कथित तौर पर दलजीत के साथ मारपीट की. इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं.

माफी मांगने के बाद भी हमला

बताया जा रहा है कि ग्रुप के माफी मांगने के बावजूद हमला जारी रहा. क्लब के वेटर्स भी डंडों और कांच की बोतलों से दलजीत और उसके दोस्तों को पीटने में शामिल हो गए. जब ​​उन्होंने भागने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन्हें खींचकर वापस अंदर कर दिया और फिर से मारपीट की. दलजीत को सबसे गंभीर चोटें आईं. उसके दोस्त उसे रघुवीर नगर स्थित उसके घर ले गए, जहाँ वह घर के दरवाजे के पास गिर पड़ा. 

इसके बाद उसे गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उस व्यक्ति ने बताया कि पुलिस ने नाइटक्लब का CCTV डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जब्त कर लिया है और फुटेज की जांच कर रही है.

पीड़ित युवक ने दी घटना की जानकारी

इस पूरी घटना की जानकारी पीड़ित युवक ने दी है. उसने बताया कि हम तीन लड़के क्लब में गए थे. किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था, वहां एक छोटा सा लड़का था उसकी मालिक से कुछ कहासुनी हुई और झगड़ा बढ़ गया. इसके बाद वे सब आ गए. वो सारे बाउंसर थे. फिर उन्होंने सभी को मारने डंडों से मारना शुरू कर दिया. तीन चार लड़कों के गंभीर चोट आई है और एक की मौत हो गई है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 09:15 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
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