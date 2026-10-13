बीयर गिरने पर मर्डर! दिल्ली के नाइटक्लब में बाउंसरों ने ड्राइवर को बेरहमसी से पीटा

दिल्ली के एक नाइटक्लब में एक महिला पर बीयर गिरने को लेकर हुए झगड़े में बाउंसरों की पिटाई से 29 साल के एक ड्राइवर की मौत हो गई. यह घटना शनिवार देर रात सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन इलाके के एक नाइटक्लब में हुई. मृतक का नाम दलजीत बताया जा रहा है और वह रघुवीर नगर का रहने वाला था. सूत्रों ने बताया कि उसके परिवार में पत्नी, आठ साल का बेटा और पिता हैं.

पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी संदिग्धों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. दलजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब गया था, तभी उनमें से एक ने एक महिला पर बीयर गिरा दी. इस घटना के बाद बहस शुरू हो गई और क्लब के बाउंसरों ने कथित तौर पर दलजीत के साथ मारपीट की. इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं.

माफी मांगने के बाद भी हमला

बताया जा रहा है कि ग्रुप के माफी मांगने के बावजूद हमला जारी रहा. क्लब के वेटर्स भी डंडों और कांच की बोतलों से दलजीत और उसके दोस्तों को पीटने में शामिल हो गए. जब ​​उन्होंने भागने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन्हें खींचकर वापस अंदर कर दिया और फिर से मारपीट की. दलजीत को सबसे गंभीर चोटें आईं. उसके दोस्त उसे रघुवीर नगर स्थित उसके घर ले गए, जहाँ वह घर के दरवाजे के पास गिर पड़ा.

इसके बाद उसे गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उस व्यक्ति ने बताया कि पुलिस ने नाइटक्लब का CCTV डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जब्त कर लिया है और फुटेज की जांच कर रही है.

पीड़ित युवक ने दी घटना की जानकारी

इस पूरी घटना की जानकारी पीड़ित युवक ने दी है. उसने बताया कि हम तीन लड़के क्लब में गए थे. किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था, वहां एक छोटा सा लड़का था उसकी मालिक से कुछ कहासुनी हुई और झगड़ा बढ़ गया. इसके बाद वे सब आ गए. वो सारे बाउंसर थे. फिर उन्होंने सभी को मारने डंडों से मारना शुरू कर दिया. तीन चार लड़कों के गंभीर चोट आई है और एक की मौत हो गई है.

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