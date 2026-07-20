Sansad March: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में कितने हजार लोग आए? प्रशांत भूषण ने बताया दिया डेटा

नीट परीक्षा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जारी प्रदर्शन को लेकर प्रशांत भूषण ने बड़ा दावा किया है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर भूषण ने लिखा कि जंतर-मंतर पर 75,000 से ज़्यादा लोग जमा हो गए हैं और हज़ारों लोग वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार ने जंतर-मंतर के आस-पास मेट्रो स्टेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए हैं.

उन्होंने लिखा कि इस बीच, पुलिस ने जंतर-मंतर के आस-पास CCTV कैमरे और इंटरनेट बंद कर दिया है. सरकार हमारे युवाओं से इतनी डरी हुई क्यों है? उधर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को दावा किया कि सरकार ने उससे बातचीत के लिए संपर्क किया है और उसके दो प्रवक्ता संगठन की मांगें रखने के लिए केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा से मुलाकात करेंगे.

बहरहाल, सरकार की ओर से इस बातचीत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब हजारों लोग यहां संसद मार्ग के निकट एकत्र हुए और उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों के लाठीचार्ज का भी सामना किया. CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘पूर्वाह्न 11 बजकर 52 मिनट हो चुके हैं. कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से मैं और आशुतोष रांका, जे. पी. नड्डा से मिलने जा रहे हैं. सरकार ने आज सुबह बातचीत के लिए हमसे संपर्क किया था. हमारी मांगें स्पष्ट हैं. बड़ी संख्या में युवा यहां एकत्र हुए हैं. ’