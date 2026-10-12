विरोध प्रदर्शन के बीच संजय सिंह ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. आप नेता ने चिट्ठी में वोट चोरी, वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने की कथित घटनाओं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने वाले आम लोगों पर पुलिस कार्रवाई, उन्हें हिरासत में लिए जाने की घटनाओं का जिक्र किया है. साथ ही इन मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है.

AAP सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में आगे कहा, ''एसआईआर के नाम पर वोटर्स के बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं हैं.''

'वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों पर संसद में चर्चा जरूरी'

उन्होंने आगे लिखा, ''इतने बड़े पैमाने पर नाम गलत तरीके से हटाए जाने के आरोपों पर स्पष्टीकरण, जवाबदेही और संसद में व्यापक चर्चा आवश्यक है. हर पात्र नागरिक को अपने मताधिकार से वंचित होने के भय के बिना अपने संवैधानिक मतदान के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए.''

प्रधानमंत्री जी सदन बुलाओ वोट चोरी पर चर्चा कराओ। पुलिसिया जुर्म पर चर्चा कराओ। https://t.co/tSrKCB6Lv9 — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 12, 2026

संजय सिंह ने CEC ज्ञानेश कुमार का भी किया जिक्र

संजय सिंह ने इस पत्र में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, ''दिल्ली में चल रहे 'वोट चोरी' के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की गई है. प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.''

विरोध-प्रदर्शन को मनमाने ढंग से दबाया नहीं जाना चाहिए- संजय सिंह

'आप' सांसद ने ये भी कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) (B) सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है. शांतिपूर्ण विरोध- प्रदर्शनों में शामिल लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत लेकर सार्वजनिक आवाजाही पर बैन लगाकर इसे दबाया नहीं जाना चाहिए. संजय सिंह ने सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाए गए प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद किए जाने का भी मुद्दा उठाया और इसे बेहद ही चिंताजनक करार दिया.

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