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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRविरोध प्रदर्शन के बीच संजय सिंह ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

विरोध प्रदर्शन के बीच संजय सिंह ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग

AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र किया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Oct 2026 04:36 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इसमें उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. आप नेता ने चिट्ठी में वोट चोरी, वोटर लिस्ट से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने की कथित घटनाओं, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने वाले आम लोगों पर पुलिस कार्रवाई, उन्हें हिरासत में लिए जाने की घटनाओं का जिक्र किया है. साथ ही इन मुद्दों पर सदन में चर्चा कराने की मांग की है.

AAP सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में आगे कहा, ''एसआईआर के नाम पर वोटर्स के बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने से हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हुईं हैं.''

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'वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोपों पर संसद में चर्चा जरूरी'

उन्होंने आगे लिखा, ''इतने बड़े पैमाने पर नाम गलत तरीके से हटाए जाने के आरोपों पर स्पष्टीकरण, जवाबदेही और संसद में व्यापक चर्चा आवश्यक है. हर पात्र नागरिक को अपने मताधिकार से वंचित होने के भय के बिना अपने संवैधानिक मतदान के अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए.''

संजय सिंह ने CEC ज्ञानेश कुमार का भी किया जिक्र

संजय सिंह ने इस पत्र में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन का भी जिक्र किया है. उन्होंने लिखा, ''दिल्ली में चल रहे 'वोट चोरी' के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की गई है. प्रदर्शनकारियों ने एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए.''

विरोध-प्रदर्शन को मनमाने ढंग से दबाया नहीं जाना चाहिए- संजय सिंह

'आप' सांसद ने ये भी कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) (B) सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी देता है. शांतिपूर्ण विरोध- प्रदर्शनों में शामिल लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत लेकर सार्वजनिक आवाजाही पर बैन लगाकर इसे दबाया नहीं जाना चाहिए. संजय सिंह ने सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर बुलाए गए प्रदर्शन से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों को बंद किए जाने का भी मुद्दा उठाया और इसे बेहद ही चिंताजनक करार दिया.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 12 Oct 2026 04:09 PM (IST)
Tags :
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