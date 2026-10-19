टाइगर श्रॉफ पर हमले से भड़के AAP नेता संजय सिंह, BJP सरकार को घेरा

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने टाइगर श्रॉफ पर हमले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान और आशुतोष रांका-सौरव दास की रिहाई को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में गुंडागर्दी और गैंगवार की घटनाएं हो रही हैं. वहीं, वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए पूछा कि आखिर हटाए गए नामों में कितने विदेशी नागरिक मिले हैं.

संजय सिंह ने यह भी साफ किया कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी और पार्टी वोट चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई अलग तरीके से जारी रखेगी.

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टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर बीजेपी पर उठाए सवाल

टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "आप एक चीज बताइए कि वो भाजपा शासित राज्य में है और वहां से बैठ के अगर वो गिरोह संचालित कर रहा है, तो इसका सीधा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से बनता है, मोदी जी से बनता है, अमित शाह जी से बनता है. मतलब उसका इतना साहस हो गया है कि टाइगर श्रॉफ पर हमले भी करा रहा है और उसकी ज़िम्मेदारी ले रहा है. गुजरात की जेल में है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको किस तरीके से सरकारी संरक्षण प्राप्त है."

उन्होंने देश के अलग-अलग हिस्सों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए. संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में गुंडागर्दी, माफियागिरी और गैंगवार की घटनाएं सामने आ रही हैं.

दिल्ली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में भी गैंगवार हो रही है, रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं और कोर्ट में हत्या तक हो रही है. उन्होंने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वहां लंबे समय से शांति बहाली नहीं हो पाई है.

बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बताया डरपोक

संजय सिंह ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग राष्ट्रीय मुद्दों और आंदोलनों पर खुलकर अपनी बात नहीं रखते हैं.

उन्होंने कहा, "वो डरपोक लोग हैं. डरे हुए लोग हैं, अपने निजी छोटे स्वार्थ के लिए बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है. वो क्या बोलेंगे? ना किसी आंदोलन में बोलते हैं, ना किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर बोलते हैं, ना उनके किसी साथी पर हमला हो जाए जानलेवा, उसपे बोलते हैं, तो वो डरे हुए लोग हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे?"

किरेन रिजिजू के बयान पर पलटवार

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रिजिजू चाहें तो आंदोलन तुरंत बंद हो सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वोट चोरी के मुद्दे पर उठ रहे सवालों का जवाब देने के बजाय युवाओं को दोष दे रही है.



संजय सिंह ने कहा, "पहली बात तो ये कि रिजिजू जी और मोदी जी अगर चाहें तो अभी तुरंत से ये सारे आंदोलन बंद हो जाएंगे. आप एक वोट चोर का इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे हैं और आप युवाओं को दोष दे रहे हैं. आप एक वोट चोर का साथ दे रहे हैं, जिसने पूरे देश भर में 13 करोड़ 37 लाख नाम काट दिए. पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, आप उसका इस्तीफ़ा नहीं ले पा रहे हैं और इसके लिए देश के देश की जनता और देश के युवा दोषी हैं? ये कहना चाहते हैं रिजिजू जी और उनकी पार्टी? अजीब मज़ाक है."

उन्होंने बीजेपी पर अपने आरोपों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया. संजय सिंह ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए बीजेपी के पुराने फैसलों और घटनाओं पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, "अपने गुनाहों पे आप पर्दा डालने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं? अरे भैया, बांग्लादेश से तुम्हारे गहरे रिश्ते हैं. शेख हसीना को हमने थोड़ी रखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है. हम बांग्लादेश की 50 साल की आजादी पूरी होने पर वहां नहीं गए थे. मोदी जी गए थे और कह के आए थे कि वो बांग्लादेश की आजादी के योद्धा हैं. बोल के आए थे? आप उठा कर देखिए इनका रिकॉर्ड ना कि भाई ये पाकिस्तान के समर्थक अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को इन्होंने बुलाया. जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने ये गए. पठानकोट में शहीदों की जांच आईएसआई से इन्होंने कराई. बिना बुलाए कराची हलवा खाने चले गए, नवाज शरीफ के बर्थडे का और आप आरोप दूसरों पे लगाते हैं. इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की परस्ती वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खुल के दिखाया है."

वोटर लिस्ट में नाम काटे जाने के मुद्दे पर उन्होंने सवाल किया कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं, तो उनमें कितने विदेशी नागरिक मिले. उन्होंने कहा, "13 करोड़ 37 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए. कितने बांग्लादेशी मिले भैया? आंकड़ा रखो न देश के सामने. चेहरा काला हो जाएगा तुम्हारा. कितने पाकिस्तानी मिले? कितने बांग्लादेशी मिले? कितने विदेशी नागरिक मिले? आपने देश की जनता को परेशान कर रखा है. सब लाइनों में खड़े होंगे, अपना वोट कटवाएंगे, उनकी वोट चोरी करेंगे. अब चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य जीतते जाएंगे और फिर कहेंगे हमारा 56 इंच का सीना है. तो ये तो नहीं चलेगा ना?"

आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई पर क्या बोले?

आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई के मुद्दे पर संजय सिंह ने पुलिस और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है और इसका जवाब जनता देगी.

संजय सिंह ने कहा, "उनके हाथ में कलम है, उनके हाथ में ताक़त है, उनके हाथ में कानून है. वो जैसा चाहे वैसा केस बनाते रहें. जिसको चाहे जब उठा के जेल में डाल दें. लेकिन इस निर्लज्जता और इस क्रूरता का जवाब तो जनता देगी. ऐसा नहीं है. आपने बिना किसी कारण के शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर बताइए तिरंगा फहराना अपराध हो गया इस देश में? भारत माता की जय लगाना अपराध हो गया इस देश में? बताइए उन्होंने क्या किया था जिसको आपने जेल में डाल दिया? सौरभ दास, आशुतोष रांका. तिरंगा ही तो फहराया था. कौन सी उन्होंने गोली चला दी, कट्टा चला दिया, बम फेंक दिया? क्या कर दिया बताइए?"

इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर की रैली से AAP ने बनाई दूरी

1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर संजय सिंह ने साफ किया कि आम आदमी पार्टी इस रैली का हिस्सा नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी अपने स्तर पर वोट चोरी के खिलाफ सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ रही है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.

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संजय सिंह ने कहा, "हम तो पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं. आम आदमी पार्टी अपने तरीके से सड़क से लेके संसद तक वोट चोरी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही है, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रही है और वोट चोरों को सत्ता से जाना चाहिए, यह हमारी लगातार डिमांड है. हम उसको अपने तरीके से लड़ रहे हैं. पूरी ताकत से लड़ना है."

रामलीला मैदान की रैली को लेकर उन्होंने कहा, "रामलीला मैदान की रैली उनकी अपनी रैली है. उसमें अह आम आदमी पार्टी नहीं है. वो अपने ढंग से इंडिया गठबंधन के लोग हैं, लेफ्ट पार्टीज के लोग हैं और तमाम संगठनों के लोग हैं. वो लोग अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनको अधिकार है और सबको आंदोलन करना चाहिए. देश की जनता को इनके खिलाफ खड़े होना चाहिए."