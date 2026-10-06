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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर संजय सिंह बोले, 'आंदोलन के प्रति...'

राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर संजय सिंह बोले, 'आंदोलन के प्रति...'

दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी भवन से राहुल गांधी को धरने से हटा दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया. इस पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 06 Oct 2026 09:45 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आठ घंटे बाद आकाशवाणी भवन से धरने से हटा दिया और हिरासत में ले लिया. इस पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन के प्रति पुलिस का रवैया क्रूरता और तानाशाही का है. ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मोदी सत्ता पर बैठे हुए हैं. वो चाहते हैं कि हर जगह आवाज को दबाया और कुचला जाए. हमें भी पकड़-पकड़कर जेल में डाला गया, घसीटा गया और गिरफ्तार किया गया. नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई. 

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है लेकिन सड़क से संसद तक ज्ञानेश कुमार की 'वोट चोरी' के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. जब संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का मोशन आएगा तो हम सपोर्ट करेंगे."

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क्या राहुल गांधी का अप्रोच नॉन-सीरियस है?

क्या राहुल गांधी का अप्रोच नॉन-सीरियस है, इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा, "तमाम संगठन अपने-अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं. इस वक्त पूरे देश को वोट चोरी के खिलाफ लड़ना चाहिए." 

आप सांसद पुणे में MPSC छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे. यहां उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए. संजय सिंह ने कहा कि जो लोग पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको मुख्यमंत्री बचाने में लगे हुए हैं.

क्या सीजेपी का क्रेडिट खाने में लगी है कांग्रेस?

क्या कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का क्रेडिट खाने में लगी हुई है, इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा, "इस वक्त सीजेपी का आंदोलन वोट चोरी के खिलाफ चल रहा है. इसमें हम सब लोग उनका समर्थन कर रहे हैं. 2 अक्टूबर के आंदोलन में हमने साथ दिया. 10 अक्टूबर में भी साथ रहेंगे." संजय सिंह ने कहा कि देश का नौजवान अब जाग चुका है. 

गौरतलब है कि मंगलवार (6 अक्टूबर) को विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया था. लेकिन बीच में ही पुलिस ने रोक दिया. इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन परिसर में बरगद के पेड़ के नीचे धरने पर बैठ गए. आठ घंटे से ज्यादा वक्त तक वहां धरना चला और रात करीब 8 बजे पुलिस वहां पहुंची और मौजूद सांसदों को हटाकर धरना खत्म कराया और हिरासत में ले लिया.  

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 06 Oct 2026 09:27 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh RAHUL GANDHI
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