राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर संजय सिंह बोले, 'आंदोलन के प्रति...'

दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आठ घंटे बाद आकाशवाणी भवन से धरने से हटा दिया और हिरासत में ले लिया. इस पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन के प्रति पुलिस का रवैया क्रूरता और तानाशाही का है. ऐसा सिर्फ इसलिए है कि मोदी सत्ता पर बैठे हुए हैं. वो चाहते हैं कि हर जगह आवाज को दबाया और कुचला जाए. हमें भी पकड़-पकड़कर जेल में डाला गया, घसीटा गया और गिरफ्तार किया गया. नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है लेकिन सड़क से संसद तक ज्ञानेश कुमार की 'वोट चोरी' के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. जब संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का मोशन आएगा तो हम सपोर्ट करेंगे."

क्या राहुल गांधी का अप्रोच नॉन-सीरियस है?

क्या राहुल गांधी का अप्रोच नॉन-सीरियस है, इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा, "तमाम संगठन अपने-अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं. इस वक्त पूरे देश को वोट चोरी के खिलाफ लड़ना चाहिए."

आप सांसद पुणे में MPSC छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे. यहां उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए. संजय सिंह ने कहा कि जो लोग पेपर लीक और भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनको मुख्यमंत्री बचाने में लगे हुए हैं.

क्या सीजेपी का क्रेडिट खाने में लगी है कांग्रेस?

क्या कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का क्रेडिट खाने में लगी हुई है, इस सवाल के जवाब में संजय सिंह ने कहा, "इस वक्त सीजेपी का आंदोलन वोट चोरी के खिलाफ चल रहा है. इसमें हम सब लोग उनका समर्थन कर रहे हैं. 2 अक्टूबर के आंदोलन में हमने साथ दिया. 10 अक्टूबर में भी साथ रहेंगे." संजय सिंह ने कहा कि देश का नौजवान अब जाग चुका है.

गौरतलब है कि मंगलवार (6 अक्टूबर) को विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च का ऐलान किया था. लेकिन बीच में ही पुलिस ने रोक दिया. इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन परिसर में बरगद के पेड़ के नीचे धरने पर बैठ गए. आठ घंटे से ज्यादा वक्त तक वहां धरना चला और रात करीब 8 बजे पुलिस वहां पहुंची और मौजूद सांसदों को हटाकर धरना खत्म कराया और हिरासत में ले लिया.

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