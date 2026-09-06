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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं...', सत्य निकेतन की घटना पर गुस्साए संजय सिंह

'इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं...', सत्य निकेतन की घटना पर गुस्साए संजय सिंह

राज्यसभा सांसद संजय सिंह सत्य निकेतन हादसे पर भड़क गए हैं. इस दौरान उन्होंने सरकार से हर संभव प्रयास करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि देश में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 06 Sep 2026 09:38 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार (6 सितंबर) को हुए बिल्डिंग हादसे पर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दुख व्यक्त किया है. संजय सिंह ने घटना पर कहा, "देश में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई है. कभी कुंभ मेले की भगदड़ में लोग मर जाते हैं. कभी दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मर जाते हैं. कभी अग्निकांड में मालवीय नगर के अंदर मर जाते हैं. कभी साकेत में बिल्डिंग गिरने से मर जाते हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "सत्य निकेतन का जो यह हादसा हुआ है इसमें बता रहे हैं कि बेसमेंट में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, लगभग 30 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं. इनमें से ज्यादतर साउथ कैंपस के छात्र थे, जो वहीं रहते थे. यह बहुत ही दुखद और पीड़ादायक हादसा है, लेकिन इसमें सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते हैं. 

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संजय सिंह ने सरकार से की ये अपील

संजय सिंह ने आगे कहा, "इमारतों का निर्माण जो हो रहा होता है उस समय सब मिलकर पैसा खाते हैं और बिल्डिंग बन जाती है. मैं केंद्र सरकार और रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से अपील करूंगा कि जो लोग भी मलबे के नीचे फंसे हुए उनकी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों."

संजय सिंह ने आगे यह भी कहा कि ऐसे हादसों के सिर्फ अफसोस जता देना और कुछ कार्रवाई रश्मि तौर पर कर देना ठीक नहीं है. मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग भी मलबे में फंसे हुए हैं. उनकी रक्षा ईश्वर रक्षा करे. उनकी जल्द से जल्द जान बचाई जा सके, लेकिन इसकी पड़ताल करना जरूरी है कि दिल्ली के अंदर ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं जो खतरे के दायरे में हैं और जिन पर अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो आगे भी ऐसे हादसे होते रहेंगे उसको रोकने के लिए भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 09:38 PM (IST)
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DELHI NEWS SANJAY SINGH Satya Niketan News Delhi Satya Niketan
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