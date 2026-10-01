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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRINDIA अलायंस के 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' में शामिल होंगे संजय सिंह? बोले- 'हम अपने ढंग से...'

INDIA अलायंस के 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' में शामिल होंगे संजय सिंह? बोले- 'हम अपने ढंग से...'

इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद विपक्ष ने 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' का आह्वान किया है. इसमें शामिल होने के सवाल पर संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है.'

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Oct 2026 03:29 PM (IST)
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नई दिल्ली में बुधवार (30 सितंबर) को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद विपक्षी पार्टियों ने 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' का ऐलान किया है. वहीं चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी भी मुंबई में शुक्रवार (2 अक्तूबर) से प्रदर्शन करने जा रही है. 

इस बीच 6 मार्च को विपक्ष के मार्च में शामिल होने के सवाल पर संजय सिंह ने कहा, "मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि जो इम्पीचमेंट मोशन है, उसको हम पहले ही साइन कर चुके हैं और जहां तक सड़क पर लड़ाई लड़ने की बात है तो हम अपने ढंग से उसकी लड़ाई लड़ेंगे."

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सीजेपी के मुंबई आंदोलन पर क्या बोले संजय सिंह?

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीजेपी आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "सीजेपी मुंबई में आंदोलन शुरू करने जा रही है. 2 तारीख से जंतर-मंतर पर भी आंदोलन हो रहा है. शुक्रवार से तो देश भर में इसको लेकर सड़क पर भी आंदोलन करने की जरूरत है और सीजेपी क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन का संगठन बन चुका है और उनके प्रयासों से उनके संघर्ष से पिछले दिनों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ."

संजय सिंह ने पंजाब में बढ़ते नशे पर दी प्रतिक्रिया

पंजाब में नशे को लेकर संजय सिंह ने अकाली दल और बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "नशे की जननी बीजेपी और अकाली दल है. पंजाब में नशे की जन्मदाता जो है वो बीजेपी और अकाली दल है. बीजेपी और अकाली दल के नेताओं ने अपने शासनकाल में पंजाब के नशा अंदर चलाया है."

उन्होंने आगे कहा, "जो नशे की चपेट में आ गए थे, उनको नशे से निकालना हमारी प्राथमिकता रही है. नशे के खिलाफ कार्रवाई करना, वो चाहे हीरोइन बरामद करना हो, ड्रग्स बरामद करना हो या और भी तमाम तरह की कार्रवाई है. वो तो हमारी सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं कि हमने नशे के खिलाफ कितनी कार्रवाई की है."

नशे के लिए बीजेपी-अकाली दल को ठहराया जिम्मेदार

संजय सिंह ने बीजेपी और अकाली दल को नशे के लिए जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "पंजाब में जहां तक ड्रग्स और नशा लाने की बात है तो उसके लिए अकाली दल और बीजेपी जिम्मेदार हैं. इसके लिए सीधे तौर पर वे जिम्मेदार हैं और इनके अपने राज्यों में क्या हो रहा है? गुजरात में जहां पर नशाबंदी है, वहां नकली शराब पीकर लोग मर गए, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी लोग मर गए थे."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Oct 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
CJP INDIA ALLIANCE DELHI NEWS SANJAY SINGH
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