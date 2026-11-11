प्रदूषण पर संसदीय समिति में चर्चा टली, संजय सिंह बोले- दुर्भाग्यपूर्ण

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के संशोधित एजेंडे से वायु प्रदूषण को हटा दिया गया है. इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं उस कमेटी में भी हूं, लेकिन जो भी बात है वो मैं कमेटी के सामने कहूंगा. क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी की मर्यादा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन निश्चित रूप से प्रदूषण पर चर्चा को टालना दुर्भाग्यपूर्ण है.

उन्होंने आगे कहा कि हर साल प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 30 हजार लोग मरते हैं. पूरे देश में 20 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मरते हैं, जितने की आबादी दुनिया के कई देशों की नहीं है. अगर पार्लियामेंट्री कमेटी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने से पीछे हट रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इस पर हम कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे.

दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर क्या बोले संजय सिंह

संजय सिंह ने दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण और एक्यूआई के 1 हजार पार जाने पर कहा कि आप हजार की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 हजार पार कर गया. दिल्ली की कई जगहों पर एक्यूआई 3 हजार पार कर गया. 10 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार यहां रही. कभी भी इतना प्रदूषण नहीं रहा जितना भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आ गया. क्योंकि इनका सारा ध्यान भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, वसूली पर लगा हुआ है.

यह प्रदूषण नहीं मॉनिटर मैनेज कर रहे हैं- संजय सिंह

आप सांसद ने आगे कहा कि यह मॉनिटर मैनेज कर रहे हैं. प्रदूषण मैनेज नहीं कर रहे हैं. प्रदूषण कैसे कम होगा इसको नहीं देख रहे हैं. जो मॉनिटर एक्यूआई नापने के लिए लगा हुआ है उस पर पानी का छिड़काव करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह संवेदनहीनता की पराकाष्टा है. इनके केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इसके लिए पंजाब जिम्मेदार है. पंजाब के किसानों का धुआं दिल्ली नहीं आ सकता.

संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अपनी कमियों पर हमेशा पर्दा डालना. उसका मूल्यांकन न करना. यह भारतीय झूठा पार्टी का चलन बन गया है. इसके कारण प्रदूषण के खिलाफ उसका समाधान यह लोग नहीं निकाल रहे हैं.

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