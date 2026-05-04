Bengal Election Result 2026: ममता बनर्जी का जिक्र कर संजय सिंह बोले, 'इतनी बड़ी दुश्मनी...'

पश्चिम बंगाल में रुझान बीजेपी के पक्ष में आए हैं और धीरे-धीरे ये नतीजों में तब्दील हो रहे हैं. इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में ममता बनर्जी से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने ढाई लाख सैनिकों का इस्तेमाल किया.

संजय सिंह ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, ''पश्चिम बंगाल चुनाव में ढाई लाख सुरक्षा बल लगाए गए. कल्पना कीजिए. ईरान से लड़ने के लिए अमेरिका 50000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए ढाई लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है. इतनी बड़ी दुश्मनी है, ये निभाई जा रही है.''

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बंगाल में रुझानों में बीजेपी को बंपर बहुमत

चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शाम 7.00 बजे तक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी 71 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 133 सीट पर पार्टी आगे है. वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 32 सीट पर जीत हासिल की है और महज 51 सीट पर आगे है. ये राज्य में बीजेपी की जबरदस्त लहर का संकेत है. वहीं कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल दिख रहा है. पार्टी को महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई है और एक सीट पर बढ़त है.

वहीं AJUP को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है. इसके अलावा CPI(M) और AISF को 1-1 सीट पर बढ़त मिली हुई है. राज्य की 293 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह आठ बजे डाक मतपत्रों की गिनती से शुरू हुई, जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए डाले गए मतों की गिनती की गई.

ममता बनर्जी की सीट का हाल

ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ीं. इस सीट पर 16 राउंड की काउंटिंग के बाद वो बीजेपी के उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से 554 वोटों से पीछे हैं. इस सीट पर कुल 20 राउंड की काउंटिंग होनी है. अभी चार राउंड बाकी हैं.

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