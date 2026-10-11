'PM अपनी पुलिस से ऐसा व्यवहार करवा रहे जैसे हम...', संजय सिंह का हमला

दिल्ली में सीईसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई को लेकर AAP के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सड़कों पर घसीटा गया. आप नेता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सरकार के निर्देश पर हमलोगों के खिलाफ किसी माफिया या आतंकवादी की तरह बेरहमी से कार्रवाई की. उन्होंने सीजेपी के नेताओं और पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी का भी जिक्र किया.

AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "अरविंद केजरीवाल तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं. कल (10 अक्टूबर) उन्हें सड़कों पर घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया और बस में बैठाया गया. सौरभ भारद्वाज और अनुराग ढांडा के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया. इससे पहले भी आपने देखा होगा कि तमाम नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया. मुझे और तमाम विधायकों को भी पकड़कर डाला. पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पुलिस से ऐसा व्यवहार करवा रहे हैं जैसे हम कोई बड़े माफिया या आतंकवादी हों.''

Delhi: AAP MP Sanjay Singh says, "Arvind Kejriwal has been the Chief Minister of Delhi three times. Yesterday, he was dragged along the streets, arrested and put into a bus. Our leaders, including Saurabh Bharadwaj and Anurag Dhanda, have also been treated this way. It is as if we are some big mafia members or terrorists." — IANS (@ians_india) October 11, 2026

छात्रों को तो दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया- संजय सिंह

उन्होंने आगे कहा, ''ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तीन बार की मुख्यमंत्री रहीं, कल उनको भी गिरफ्तार किया, पिनाराई विजयन जी को भी गिरफ्तार किया गया. छात्रों को तो दौड़ा-दौड़ाकर जहां पाया वहां पर मारा. सीजेपी के तीन नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को फ्लाइट के अंदर घुसकर गिरफ्तार किया, जहां पर पुलिस को जाने का कोई अधिकार नहीं है. ध्रुव राठी को उनके मां-बाप के साथ अभद्रता करके, बदतमीजी करके उसके घर से गिरफ्तार करा लिया.''

दिल्ली में 6 हजार से ज्यादा लोगों की हुईं गिरफ्तारियां

दिल्ली में कल (10 अक्टूबर) को 6 हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं. इसका मतलब है कि स्वतंत्र रूप से आंदोलन करने की इजाजत होती तो कम से कम 6 लाख लोग यहां पर आते. लेकिन वो पिछली बार की तरह संकल्प लेकर आते कि 'हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा'. CJP ने शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए आह्वान किया था लेकिन लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन की इजाजत नहीं है.''

सब कुछ आपने बंद कर दिया- संजय सिंह

उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि सारी ट्रेनें आप बंद कर दे रहे हो, सारे मेट्रो स्टेशन आप बंद कर दे रहे हो. कोई अपने बीमार मां-बाप को इलाज कराने के लिए दिल्ली लेकर आना चाहता होगा, कोई बिजनेस के लिए आना चाहता होगा, तो कोई छोटी-मोटी नौकरी या मजदूरी के लिए आना चाहता होगा, सबकुछ आपने बंद कर दिया, कोई दिल्ली आ ही नहीं सकता.

'अभिजीत, सौरव और आशुतोष को इसलिए डिटेन किया क्योंकि...', प्रोटेस्ट पर दिल्ली पुलिस की PC