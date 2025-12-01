दिल्ली में होगा ‘सनातन राष्ट्र’ का शंखनाद, 13-14 दिसंबर को भव्य महोत्सव का आयोजन

नई दिल्ली जल्द ही एक बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन की साक्षी बनने जा रही है. सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन और सनातन संस्था की ओर से ‘शंखनाद महोत्सव 2025’ 13 और 14 दिसंबर को भारत मंडपम् आयोजित किया जाएगा. इस दिन सनातन संस्था की रजत जयंती भी है.

महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 13 और 14 दिसंबर को मुख्य कन्वेंशन सभागार में होंगे. इनमें सनातन संस्कृति संवाद के तहत सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

इसके अलावा हॉल नंबर 12-ए में 13 से 15 दिसंबर तक एक भव्य प्रदर्शनी लगेगी. जिसमें इतिहासकालीन हथियारों की प्रदर्शनी, प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियां, पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी तलवार का प्रत्यक्ष दर्शन, पारंपरिक युद्धकला के लाइव प्रदर्शन होगा.

राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष सत्र

दूसरे दिन विश्वकल्याणकारी सनातन राष्ट्र विषय पर विशेष सत्र होगा. इसमें एक्सपर्ट नक्सलवाद, आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और रक्षा नीति जैसे अहम मुद्दों पर बोलेंगे. जिसका समाज को सजग करना और राष्ट्रीय आत्मबल को मजबूत करना उद्देश्य है.

सनातन राष्ट्र निर्माण का संदेश

महोत्सव का नाम ‘शंखनाद’ भी बेहद प्रतीकात्मक है. महाभारत में भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मयुद्ध की घोषणा शंखनाद से की थी. इसी को देखते हुए सनातन संस्था के संस्थापक डॉ. जयंत आठवले ने ईश्वरीय अधिष्ठान पर आधारित सनातन राष्ट्र की संकल्पना रखी है.

कार्यक्रम आयोजकों का मानना है कि जब हर सनातनी छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य और सनातन राष्ट्र के आदर्श से प्रेरित होगा. तब यह महोत्सव एक आयोजन भर नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्र-रक्षा, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा.

क्यों है ये आयोजन खास?

आयोजकों का कहना है कि कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज तकनीकी, सामरिक और सांस्कृतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है. लेकिन हाल ही में दिल्ली में हुए बम धमाके ने बता दिया है कि राष्ट्र सुरक्षा और एकता को लेकर चुनौतियाँ अभी भी गंभीर हैं.

ऐसे माहौल में तमाम तरह की राजनीति, तुष्टीकरण और खोखले सेक्युलरवाद के बीच सनातन मूल्यों और राष्ट्रभक्ति का संदेश पूरे देश तक पहुंचाना बेहद जरूरी माना जा रहा है. यही कारण है कि राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाले इस महोत्सव को भारत की राजधानी में आयोजित किया जा रहा है.