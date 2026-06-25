राहुल गांधी का जिक्र कर सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान, 'आज नहीं तो कल, कांग्रेस जरूर...'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि यह हमारा फर्ज है कि हम उस पार्टी को न छोड़ें जिसने हमें इतना कुछ दिया है. सलमान खुर्शीद ने ये भी उम्मीद जताई है कि आज नहीं तो कल, कांग्रेस जरूर लौटकर आएगी. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कार्यशैली की सराहना की.

'जो कांग्रेस में उम्मीद नहीं देखते हैं वो पार्टी को छोड़ गए'

पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है. जो पार्टी को छोड़ गए, उन्होंने बात को बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस में कोई उम्मीद नहीं देखते हैं. लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है और ना ही वो इसे छोड़ेंगे. वे पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं.''

Delhi: Congress leader Salman Khurshid says, "There are people in the Congress who have left the party, and those who left have made it very clear that they see no hope in Congress. But there are also people who will not leave the Congress. They have not left, and they will not… pic.twitter.com/lkLMurvbjP — IANS (@ians_india) June 25, 2026

हमें कांग्रेस को मजबूत बनाए रखना होगा- सलमान खुर्शीद

उन्होंने आगे कहा, ''जिन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा है तो वो बात बड़ी स्पष्ट है कि उसे इस पार्टी में उम्मीद और विश्वास है. मान लीजिए अगर ये उम्मीद न भी हो कि कांग्रेस कहीं कुछ बनकर आएगी, फिर भी यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस पार्टी को न छोड़ें जिसने हमें इतना कुछ दिया है. हमें कांग्रेस को मजबूत बनाए रखना होगा.'

राहुल गांधी नौजवानों, किसानों को साथ लेकर चल रहे- सलमान खुर्शीद

सलमान खुर्शीद ने उम्मीद जताते हुए कहा कि आज नहीं तो कल, कांग्रेस जरूर लौटकर आएगी, क्योंकि भारत की जो सोच है और भारत की जो आत्मा है, उससे कांग्रेस जुड़ी हुई है, और उस कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं. वो नौजवानों, किसानों और महिलाओं को साथ लेकर चल रहे हैं. वो पूरे भारत को लेकर चल रहे हैं और हम उनके साथ हैं.

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