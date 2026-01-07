तुर्कमान गेट मामले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया, 'मस्जिद बरकरार है लेकिन...'

दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के बाद हुए बवाल को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है. इस मसले पर पूछे गए सवाल को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि मस्जिद बरकार है और कोई नुकसान नहीं हुआ है लेकिन मस्जिद का वो हिस्सा जिसका इस्तेमाल शादी और दूसरे कार्यक्रमों के लिए होता था, उसे गिरा दिया गया है. उन्होंने ये भी कहा कि यह एक सामाजिक मामला है और इसे अलग तरह से निपटाया जाना चाहिए था.

पता चला कि ये मामला कोर्ट तक गया था- सलमान खुर्शीद

सलमान खुर्शीद ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''इसमें एक बुनियादी बात यह है कि जिसे आप उजागर कर रहे हैं, जहां तक मुझे समझ में आया है कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है. मस्जिद बरकार है लेकिन वो हिस्सा जिसमें पब्लिक के कार्यक्रम होते थे, शादी या अन्य फंक्शन होते थे, उसको गिराया गया है. अब मुझे नहीं मालूम कि इसको गिराने की जो कार्रवाई क्या हुई थी और कैसे हुई थी लेकिन पता ये चला है कि ये मामला कोर्ट तक गया था और वहां कोई राहत नहीं मिलने के बाद ही ये फैसला किया गया है.''

#WATCH | Delhi: On anti-encroachment demolition drive by MCD near Faiz-e-Elahi Masjid, Turkman Gate, Congress leader Salman Khurshid says, "... The basic thing is that the Faiz-e-Ilahi Masjid has suffered no losses. The masjid is perfectly fine. The area, which was used for… pic.twitter.com/zDQIwQ0spj — ANI (@ANI) January 7, 2026

बात करके या समझाकर डील करना चाहिए- सलमान खुर्शीद

उन्होंने आगे कहा, ''ये सामाजिक मामला है. इसमें बात करके, समझाकर डील करना चाहिए. इस ठंड में कहीं भी किसी को नुकसान पहुंचाया जाए, इस बारे में पहले सोच लेना चाहिए. लेकिन जिन लोगों को इसमें कार्रवाई करने का अधिकार था, वो लोग कोर्ट गए थे, ऐसा मुझे बताया गया है. अगर वो कोर्ट गए थे और कोर्ट में इस कार्रवाई को सही माना गया है तो इसमें फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है.''

पुलिस ने FIR दर्ज की

बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास कोर्ट के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कथित तौर पर 30-35 लोगों के एक समूह ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए. इस दौरान बैरिकेड भी तोड़े गए. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है.

पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, मंगलवार (06 जनवरी 2026) और बुधवार की दरमियानी रात चलाए गए अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों और एमसीडी अधिकारियों पर पथराव करने में 100 से अधिक प्रदर्शनकारी शामिल थे. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है. कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. झड़प में पांच पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं.