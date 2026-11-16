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कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस में होगी वापसी? अब पार्टी की तरफ से आया बड़ा बयान

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी की किताब की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पहुंचे. इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 16 Nov 2026 10:17 PM (IST)
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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार (16 नवंबर) को सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे. उनकी मौजूदगी से पंजाब की सियासत को लेकर नई अटकलें शुरू हो गईं. कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, "मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं. अगर वे हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसके अलावा, मैं कुछ और नहीं कह सकता."

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सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले सलमान खुर्शीद?

जब उनसे सोनिया गांधी की किताब को लेकर पूछा गया कि पहली ऐसी किताब है जिसमें तीखी राजनीतिक आलोचना नहीं है. इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, ''किताब में आलोचना नहीं है लेकिन वो लोग तब भी चिल्ला रहे हैं. वो क्यों हंगामा कर रहे हैं? पहले किताब पढ़ लें फिर बोलें. हम तो सहानुभूति और सपोर्ट में किताब को पढ़ना चाहते हैं. वो अगर सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो कम से किताब तो पढ़ लें.''

अगर कैप्टन फिर से कांग्रेस में आएं तो अच्छा रहेगा- भूपेश बघेल

कार्यक्रम में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के शामिल होने पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "हम अच्छे दोस्त हैं और हमारे रिश्ते काफी करीबी हैं. अगर वह फिर से कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो अच्छा रहेगा."

भूपेश बघेल ने किताब को लेकर कहा कि आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इसकी दो लाख प्रतियां बिक गईं. यह अपने आप में इस किताब की अहमियत को दर्शाता है. मुझे लगता है कि यह देश में सबसे तेजी से बिकने वाली किताबों में से एक है. हर तरफ इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है.

हम चाहेंगे कि कैप्टन साहब हमारे साथ रहें- अंबिका सोनी

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा, "इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं था. राहुल जी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. कैप्टन साहब इसलिए आए क्योंकि उनका इस परिवार के साथ बहुत करीबी और व्यक्तिगत रिश्ता है. हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि कैप्टन साहब हमारे साथ रहें, लेकिन आज के कार्यक्रम का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था."

कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखकर बहुत खुशी हुई- अधीर रंजन चौधरी

कैप्टन अमरिंदर सिंह के सोनिया गांधी के बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "यह एक अच्छी पहल है. मुझे आज यहां कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखकर बहुत खुशी हुई, और राहुल जी ने भी अपने भाषण में उनका जिक्र किया."

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Captain Amarinder Singh DELHI NEWS Belonging A Journey Of Love Belonging: A Journey Of Love
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