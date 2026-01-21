साकेत कोर्ट सुसाइड केस, FIR पर दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, स्टाफ की कमी पर ऑडिट के आदेश

दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक 43 वर्षीय दिव्यांग द्वारा कथित तौर पर काम के दबाव में आकर आत्महत्या करने के मामले में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया.

हाईकोर्ट ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

हाईकोर्ट ने इस घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया लेकिन साथ ही कहा कि प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सजग है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट ने दाखिल की थी याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई थी, जिसमें घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करने, न्यायिक जांच कराने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क स्टाफ की खाली पदों को भरने की मांग की गई थी.

सुसाइड से पहले 4 बार किया ट्रांसफर के लिए अप्लाई

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मृतक अहलमद ने आत्महत्या से पहले चार बार ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था. हालांकि कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने माना कि यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर है. इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मीडिया को दी गई जानकारी ही गलत हुई तो क्या होगा.

उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारी को नवंबर में ही पदोन्नति के बाद अहलमद बनाया गया था और इससे पहले वह कम काम वाले पद पर था. इसके अलावा उसे पूरी तरह डिजिटाइज्ड कोर्ट में तैनात किया गया था. ऐसे में 3,000 फाइलों का बोझ होने की बात सही नहीं लगती.

इस मामले में प्रशासन सजग- कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन स्टाफ की कमी को लेकर पूरी तरह सजग है. रिक्त पदों और काम के बोझ का ऑडिट कराने के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर आगे कदम उठाए जाएंगे.

कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक कर्मचारी के परिवार को कानून के तहत मिलने वाली सभी राहत दी जा रही है. अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि रिक्त पदों को भरने और काम के वितरण को संतुलित करने के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे और इसी के साथ याचिका का निपटारा कर दिया गया.