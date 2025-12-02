अंबेडकर नगर के मदनगीर इलाके में एक महिला ने अपने पति पर सोते समय गर्म तेल डाला. इसके बाद उसने उन पर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया, जिससे पति झुलस गया अब साकेत कोर्ट ने उस गर्भवती महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर अपने पति पर सोते समय गर्म तेल फेंकने और बाद में लाल मिर्च पाउडर डालने का आरोप है. कोर्ट ने इस घटना को हैरान करने वाला और सोच-समझकर किया गया हमला बताया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का है. शिकायतकर्ता दिनेश कुमार, जो एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं. दिल्ली पुलिस को बताया कि 3 अक्टूबर की सुबह करीब 3:15 बजे वह अचानक तेज जलन के साथ उठे. आरोप है कि उनकी पत्नी साधना ने किचन में तेल गर्म किया और उनके सोते हुए ऊपर डाल दिया. इसके बाद उसने उनके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंका और धमकी दी कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो वह और नुकसान करेगी. दिनेश के अनुसार घटना के वक्त उनकी छोटी बेटी भी वहीं पास में सो रही थी.

मुकदमा गंभीर और योजनाबद्ध हमला

शोर सुनकर मकान मालिक ने बीच-बचाव किया और दिनेश के जीजा को बुलाया. घायल दिनेश को पहले मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत गंभीर होने के कारण सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. साकेत कोर्ट ने कहा कि योजनाबद्ध और सोची-समझी तरीके से किया गया हमला था.

IPC धाराओं के तहत मामला दर्ज, पुलिस जांच में

साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने कहा कि साधना ने योजनाबद्ध और सोची-समझी तरीके से पति पर हमला किया, और यह सब तड़के के समय किया गया जब पति गहरी नींद में था. कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और वारदात का तरीका देखते हुए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. साधना पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2) (खतरनाक तरीके से गंभीर चोट पहुंचाना) और 124(1) (एसिड जैसे पदार्थ से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.