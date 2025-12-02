हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: सोते पति पर महिला ने डाला गर्म तेल और छिड़का था मिर्च पाउडर, कोर्ट ने लिया यह बड़ा फैसला

दिल्ली: सोते पति पर महिला ने डाला गर्म तेल और छिड़का था मिर्च पाउडर, कोर्ट ने लिया यह बड़ा फैसला

Delhi News: साकेत कोर्ट ने गर्भवती महिला को पति पर सोते समय तेल और लाल मिर्च डालने के आरोप में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया. साधना के खिलाफ IPC 118(2) और 124(1) के तहत मामला दर्ज है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 02 Dec 2025 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

अंबेडकर नगर के मदनगीर इलाके में एक महिला ने अपने पति पर सोते समय गर्म तेल डाला. इसके बाद उसने उन पर लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क दिया, जिससे पति झुलस गया अब साकेत कोर्ट ने उस गर्भवती महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर अपने पति पर सोते समय गर्म तेल फेंकने और बाद में लाल मिर्च पाउडर डालने का आरोप है. कोर्ट ने इस घटना को हैरान करने वाला और सोच-समझकर किया गया हमला बताया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामला अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का है. शिकायतकर्ता दिनेश कुमार, जो एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं. दिल्ली पुलिस को बताया कि 3 अक्टूबर की सुबह करीब 3:15 बजे वह अचानक तेज जलन के साथ उठे. आरोप है कि उनकी पत्नी साधना ने किचन में तेल गर्म किया और उनके सोते हुए ऊपर डाल दिया. इसके बाद उसने उनके चेहरे पर लाल मिर्च पाउडर फेंका और धमकी दी कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो वह और नुकसान करेगी. दिनेश के अनुसार घटना के वक्त उनकी छोटी बेटी भी वहीं पास में सो रही थी.

मुकदमा गंभीर और योजनाबद्ध हमला

शोर सुनकर मकान मालिक ने बीच-बचाव किया और दिनेश के जीजा को बुलाया. घायल दिनेश को पहले मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया, फिर हालत गंभीर होने के कारण सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. साकेत कोर्ट ने कहा कि योजनाबद्ध और सोची-समझी तरीके से किया गया हमला था.

IPC धाराओं के तहत मामला दर्ज, पुलिस जांच में

साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने कहा कि साधना ने योजनाबद्ध और सोची-समझी तरीके से पति पर हमला किया, और यह सब तड़के के समय किया गया जब पति गहरी नींद में था. कोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और वारदात का तरीका देखते हुए उसे अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती. साधना पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2) (खतरनाक तरीके से गंभीर चोट पहुंचाना) और 124(1) (एसिड जैसे पदार्थ से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

और पढ़ें
Published at : 02 Dec 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
Saket Court DELHI NEWS Saket News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टेलीविजन
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल, जानें- किस पर गए हैं सिया और शौर्य?
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल
Advertisement

वीडियोज

Single Papa दिलाएगा Heyy Babyy की याद, Netflix की सीरीज देख क्या सब पर चढ़ेगा Baby Fever?
Pakistan Protest: अदियाला जेल थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे Imran Khan? | Shehbaz Sharif
Rajya Sabha Session: भरी संसद में स्पीकर से ऐसा क्या बोल गए Mallikarjun की सब दंग हो गए | SIR
Lawrence Vs Goldy Brar: गोल्डी बराड़ की धमकी नहीं, बचेगा लॉरेंस बिस्नोई |Aage Ka Agenda with Romana
सरकार के 'संचार साथी' एप पर सियासत तेज...Congress ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप | Namaste Bharat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय नौसेना बोली- 'बंदरगाहों में दुबकी बैठी थी पाकिस्तानी नौसेना, अब तक घबराहट'
बिहार
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
JDU से गृह विभाग गया, स्पीकर पद भी, तीसरा क्या? RJD के दावे से बढ़ सकती है नीतीश कुमार की टेंशन
विश्व
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टैरिफ घटाकर 20 प्रतिशत करेंगे ट्रंप... अमेरिका और भारत में होने वाली है ट्रेड डील, इस बड़ी विदेशी फर्म का दावा
टेलीविजन
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल, जानें- किस पर गए हैं सिया और शौर्य?
श्रद्धा आर्या ने रिवील किया अपने ट्विंस बच्चों का चेहरा, क्यूटनेस पर हार बैठेंगे दिल
क्रिकेट
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
IPL 2026 की मिनी ऑक्शन से बाहर हुआ ये बड़ा खिलाड़ी, टूर्नामेंट से कमाए थे 92 करोड़ रुपये
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
यूटिलिटी
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
बिजनेस करना है तो आगरा की इन मार्केट्स में मिलता है सबसे सस्ता सामान, जमकर होगी कमाई
ट्रेंडिंग
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
IAS की बीवी होने के फायदे या नुकसान? आईएएस की पत्नी ने खोले होश उड़ाने वाले राज, घबरा गए यूजर्स
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget