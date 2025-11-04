सफदरजंग सोसायटी घोटाला में 13 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने माना- सरकारी सिस्टम का हुआ दुरुपयोग

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सफदरजंग को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी घोटाले में 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. कोर्ट ने माना कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के जरिए सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया और अपने फायदे के लिए जनता के हितों को नुकसान पहुंचाया. सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस घोटाले में अधिकारियों और निजी लोगों की मिलीभगत थी. 11 दोषियों को 5 साल की कैद और जुर्माने की सजा मिली है. वहीं दो दोषियों को 2 साल की कैद मिली है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने किन-किन दोषियों को सुनाई सजा

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 आरोपियों करमवीर सिंह, नरेंद्र कुमार, महानंद शर्मा, पंकज मदान, अवधनी शर्मा, आशुतोष पंत, सुदर्शन टंडन, मनोज वत्स, विजय ठाकुर, विकास मदान और पूनम अवस्थी को पांच साल की कैद और जुर्माने की सजा दी है. वहीं रिटायर आईएएस अधिकारी गोपाल दीक्षित और 90 वर्षीय नरेंद्र धीर को दो साल की सजा सुनाई गई है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला उस समय का है, जब सफदरजंग को-ऑपरेटिव सोसायटी निष्क्रिय हो चुकी थी. आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सोसायटी को दोबारा चालू दिखाया और दिल्ली विकास प्राधिकरण से रियायती दरों पर जमीन आवंटित करवाई. जांच एजेंसी सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस पूरे घोटाले में सरकारी अफसरों और निजी लोगों की मिलीभगत थी. जिन्होंने साजिश रचकर फर्जी तरीके से जमीन हासिल की.

सीबीआई ने कब की थी चार्जशीट दाखिल?

सीबीआई ने इस मामले में 13 फरवरी 2008 को चार्जशीट दाखिल की थी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का गंभीर मामला है. जो सरकारी सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है. यह केस उन कई चर्चित हाउसिंग सोसायटी घोटालों में से एक है, जिनमें सरकारी तंत्र और निजी व्यक्तियों ने मिलकर जनता की जमीन का गलत तरीके से आवंटन कराया था.