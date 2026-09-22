दिल्ली: नकली नोट छापने-चलाने के दोषी को मिली 6 साल की सजा

दिल्ली में नकली नोटों की सप्लाई करने के मामले में पकड़े गए आरोपी को रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुनाई है. आरोपी प्रशांत कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नकली नोट बनाने, रखने और चलाने से जुड़े मामलों में दोषी करार दिया. अदालत ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी को अधिकतम 6 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है.

मामला 8 मई 2023 का है. स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि रिंग रोड पर महात्मा गांधी रोड और इंद्रप्रस्थ पार्क के सामने नकली भारतीय करेंसी की डिलीवरी होने वाली है. सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाल बिछाया. कुछ देर बाद संदिग्ध गतिविधि में पहुंचे प्रशांत कुमार को पुलिस ने दबोच लिया.

2 लाख रुपये की नकली मिली थी

तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 2 लाख रुपये की नकली भारतीय करेंसी मिली. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर थाना स्पेशल सेल में FIR नंबर 123/23 दर्ज की गई. शुरुआती कार्रवाई में पुलिस को लगा कि मामला नकली नोटों की डिलीवरी तक सीमित है. लेकिन आरोपी से पूछताछ के बाद जांच आगे बढ़ी तो पूरा नेटवर्क सामने आया.

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सिर्फ तैयार नोट नहीं, छपाई का सामान भी मिला

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने मिर्जा गार्डन, लोनी, गाजियाबाद स्थित उसके किराए के मकान पर छापा मारा. यहां पुलिस को नकली नोट तैयार करने का पूरा सेटअप मिला. मौके से 2.72 लाख रुपये के तैयार नकली नोट बरामद किए गए. ये नोट दो हजार, पांच सौ और दो सौर रुपये के थे.

पुलिस को मकान से पांच सौ और 200 रुपये के नकली नोटों के 1.99 लाख रुपये मूल्य के 182 प्रिंटेड ए-4 पेपर मिले. इसके अलावा पेपर के 35 रिम भी बरामद हुए. पुलिस के मुताबिक, इन कागजों से करीब 2 करोड़ रुपये की नकली करेंसी छापी जा सकती थी.

असली नोट चिपकाकर तैयार किया था मास्टर सैंपल

जांच में एक ए-4 शीट भी मिली जिस पर 500 रुपये के दो और 200 रुपये का एक असली नोट चिपका हुआ था. पुलिस के मुताबिक, इन असली नोटों का इस्तेमाल स्कैनिंग के लिए किया जाता था ताकि उनकी कॉपी तैयार कर नकली नोटों की छपाई की जा सके. मौके से प्रिंटर भी बरामद हुआ. इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद 31 अगस्त 2026 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी प्रशांत कुमार को IPC की धारा 489A, 489B, 489C, 489D और 489E(1) के तहत दोषी करार दिया.

6 साल की कठोर कैद और जुर्माना

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने धारा 489A, 489B और 489D के तहत आरोपी को 6 साल की कठोर कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद होगी. वहीं, धारा 489C के तहत उसे 4 साल की कठोर कैद और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली. जुर्माना नहीं देने पर 7 दिन की साधारण कैद होगी. धारा 489E(1) के तहत 100 रुपये जुर्माना लगाया गया और भुगतान नहीं करने पर एक दिन की साधारण कैद का प्रावधान रखा गया.

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