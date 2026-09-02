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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरोहिणी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, लालच में भांजी ने बुजुर्ग की हत्या की रची साजिश

रोहिणी मर्डर केस में बड़ा खुलासा, लालच में भांजी ने बुजुर्ग की हत्या की रची साजिश

रोहिणी मर्डर केस का पुलिस ने ढाई घंटे में खुलासा कर दिया है. पैसे और सोने के लालच में भांजी ने बुजुर्ग की हत्या करवाई थी. मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.

Written By : मनोज वर्मा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 06:47 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-3 में बुजुर्ग राकेश खन्ना की हत्या के मामले का पुलिस ने महज ढाई घंटे में खुलासा करने का दावा किया है. पुलिस ने इस मामले में एक लड़की समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया था. मामले का एक आरोपी हिमांशु अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

पुलिस के मुताबिक मंगलवार (1 सितंबर) की शाम करीब 7:40 बजे पुलिस को एक महिला ने सूचना दी कि उसके पति घर में अचेत हालत में पड़े है. घर का दरवाजा खुला हुआ था. परिवार के लोग राकेश खन्ना को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

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सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था और कुछ कीमती सामान भी गायब था. इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को एक लड़की की गतिविधियां संदिग्ध लगी. उसकी पहचान सिमरन के तौर पर हुई. जो मृतक के परिवार की करीबी और उनकी भांजी बताई जा रही है.

पुलिस ने सिमरन को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में सिमरन ने बताया कि उसने अपने दोस्त हिमांशु और उसके दो साथियों चिराग व पारस के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, सिमरन को जानकारी थी कि राकेश खन्ना ने हाल ही में करीब 80 लाख रुपये में एक फ्लैट बेचा था. 

बताया जा रहा है कि फ्लैट बेचने के बाद मिली रकम को सोने में बदला गया था. इसी सोने और घर में रखे कीमती सामान को लूटने के लिए साजिश रची गई. पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने वारदात से पहले घर की रेकी की थी. 30 अगस्त को भी रेकी की गई.

परिवार को मेला देखने के लिए भेजा

साजिश के तहत सिमरन ने अपनी मौसी और परिवार के दूसरे सदस्यों को मेला देखने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार किया. मंगलवार शाम परिवार के लोग मेले में चले गए और राकेश खन्ना घर में अकेले रह गए. पुलिस के मुताबिक आरोपी चिराग और पारस डिलीवरी बॉय बनकर घर पहुंचे और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन राकेश खन्ना ने दरवाजा नहीं खोला. दोनों ने इसकी जानकारी सिमरन को दी.

इसके बाद सिमरन मेले से वापस आई और घर का दरवाजा खुलवाया. आरोप है कि उसके बाद चिराग और पारस घर के अंदर घुस गए. दोनों ने बुजुर्ग का मुंह दबाया और घर में रखे कैश व ज्वेलरी लेकर फरार हो गए. वारदात के दौरान सिमरन और हिमांशु बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर निगरानी कर रहे थे.

पुलिस के मुताबिक आरोपियों को घर में उम्मीद के मुताबिक सोना नहीं मिला. पुलिस ने सिमरन के बाद चिराग और पारस को भी गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के कब्जे से करीब 72 हजार रुपये और सोने की 2 अंगूठी बरामद की हैं. पुलिस अब फरार आरोपी हिमांशु की तलाश कर रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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Published at : 02 Sep 2026 06:47 PM (IST)
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