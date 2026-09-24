दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा

दिल्ली पुलिस में अब बम निरोधक रोबोट को शामिल किया जाएगा. यह रोबोट संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा. इसके आने के बाद संदिग्ध बम तक इंसान नहीं, अब रोबोट जाएगा. दिल्ली पुलिस गोला बारूद और संदिग्ध हथियारों को उठाने के लिए जल्द ही रोबोट का सहारा लेने वाली है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार (24 सितंबर) को इसका बाकायदा पुलिस हेडक्वार्टर में डेमो भी किया है.

इस रोबोट को रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल के नाम से जाना जाता है. इस रोबोट ऑपरेटेड व्हीकल की खासियत होती है कि यह 8 किलो से लेकर 50 किलो तक के संदिग्ध पदार्थ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है. आपातकालीन स्थिति में संदिग्ध पदार्थ को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

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सुरक्षा मजबूत करने की दिशा बड़ा कदम

राजधानी में संदिग्ध विस्फोटक या बम जैसी वस्तु मिलने पर अब पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दूर से संचालित रोबोटिक वाहन का प्रदर्शन किया गया. यह मशीन आपातकालीन परिस्थितियों में संदिग्ध पदार्थ को सुरक्षित तरीके से उठाने और निर्धारित स्थान तक ले जाने में मददगार साबित हो सकती है.

प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि यह दूर से संचालित वाहन 8 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है. किसी स्थान पर संदिग्ध बम, बारूद या अन्य खतरनाक वस्तु मिलने की स्थिति में इसे मौके पर भेजकर वस्तु को मानव हस्तक्षेप के बिना संभालने का प्रयास किया जा सकता है.

इस तकनीक का उद्देश्य क्या है?

इस तकनीक का सबसे बड़ा उद्देश्य ऐसे संवेदनशील अभियानों के दौरान पुलिसकर्मियों को संभावित खतरे से दूर रखना है. रोबोट के माध्यम से संदिग्ध वस्तु के नजदीक जाकर उसे उठाने या सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस डेमो का निरीक्षण स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी और उनकी टीम ने किया.

टीम ने रोबोट की कार्यप्रणाली, वजन उठाने की क्षमता और आपातकालीन परिस्थितियों में इसके संभावित इस्तेमाल को देखा. इस डेमो में कई कंपनियां आई थी, जिन्होंने इस रोबोट को पुलिस अधिकारी के सामने पेश किया.

तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे आधुनिक उपकरणों को अपने सुरक्षा तंत्र में शामिल करने पर जोर दे रही है. संदिग्ध विस्फोटक वस्तुओं से निपटने जैसे संवेदनशील अभियानों में इस तरह की रोबोटिक तकनीक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और अभियान की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

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