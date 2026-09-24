गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा

दिल्ली पुलिस में शामिल होगा रोबोट, संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बम निरोधक रोबोट का डेमो किया है. यह रोबोट 50 किलो तक वजन उठाएगा. संदिग्ध बम तक अब इंसान नहीं यह रोबोट जाएगा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 24 Sep 2026 10:45 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस में अब बम निरोधक रोबोट को शामिल किया जाएगा. यह रोबोट संदिग्ध बम और बारूद उठाएगा. इसके आने के बाद संदिग्ध बम तक इंसान नहीं, अब रोबोट जाएगा. दिल्ली पुलिस गोला बारूद और संदिग्ध हथियारों को उठाने के लिए जल्द ही रोबोट का सहारा लेने वाली है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार (24 सितंबर) को इसका बाकायदा पुलिस हेडक्वार्टर में डेमो भी किया है.

इस रोबोट को रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल के नाम से जाना जाता है. इस रोबोट ऑपरेटेड व्हीकल की खासियत होती है कि यह 8 किलो से लेकर 50 किलो तक के संदिग्ध पदार्थ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है. आपातकालीन स्थिति में संदिग्ध पदार्थ को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली NCR
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
दिल्ली NCR
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
दिल्ली NCR
उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र ये क्या बोले गए अभिजीत दीपके?
उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र ये क्या बोले गए अभिजीत दीपके?

दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट

सुरक्षा मजबूत करने की दिशा बड़ा कदम

राजधानी में संदिग्ध विस्फोटक या बम जैसी वस्तु मिलने पर अब पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दूर से संचालित रोबोटिक वाहन का प्रदर्शन किया गया. यह मशीन आपातकालीन परिस्थितियों में संदिग्ध पदार्थ को सुरक्षित तरीके से उठाने और निर्धारित स्थान तक ले जाने में मददगार साबित हो सकती है.

प्रदर्शन के दौरान बताया गया कि यह दूर से संचालित वाहन 8 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम है.  किसी स्थान पर संदिग्ध बम, बारूद या अन्य खतरनाक वस्तु मिलने की स्थिति में इसे मौके पर भेजकर वस्तु को मानव हस्तक्षेप के बिना संभालने का प्रयास किया जा सकता है.

इस तकनीक का उद्देश्य क्या है?

इस तकनीक का सबसे बड़ा उद्देश्य ऐसे संवेदनशील अभियानों के दौरान पुलिसकर्मियों को संभावित खतरे से दूर रखना है. रोबोट के माध्यम से संदिग्ध वस्तु के नजदीक जाकर उसे उठाने या सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है. दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस डेमो का निरीक्षण स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी और उनकी टीम ने किया. 

टीम ने रोबोट की कार्यप्रणाली, वजन उठाने की क्षमता और आपातकालीन परिस्थितियों में इसके संभावित इस्तेमाल को देखा. इस डेमो में कई कंपनियां आई थी, जिन्होंने इस रोबोट को पुलिस अधिकारी के सामने पेश किया.

तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ दिल्ली पुलिस लगातार ऐसे आधुनिक उपकरणों को अपने सुरक्षा तंत्र में शामिल करने पर जोर दे रही है. संदिग्ध विस्फोटक वस्तुओं से निपटने जैसे संवेदनशील अभियानों में इस तरह की रोबोटिक तकनीक पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और अभियान की दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.

CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?

Published at : 24 Sep 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली: मामूली विवाद में खूनी खेल, युवक की चाकू मारकर हत्या, 3 अरेस्ट
दिल्ली NCR
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
CJP के सौरव दास के बयान से हलचल, UP चुनाव पर पड़ेगा असर?
दिल्ली NCR
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
क्या अखिलेश यादव मानेंगे आपकी बात? अभिजीत दीपके ने दिया ऐसा जवाब
दिल्ली NCR
उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र ये क्या बोले गए अभिजीत दीपके?
उद्धव ठाकरे की पार्टी का जिक्र ये क्या बोले गए अभिजीत दीपके?
Advertisement

वीडियोज

EC विवाद पर ज्ञानेश कुमार मौन क्यों?
BJP On Rahul Gandhi PC | Gyanesh Kumar: 10 पॉइंट्स में जानें राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
EC में मतभेद पर पूर्व CEC की सलाह
जमुई कांड पर 'सरकार' का विवादित बयान
Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
भारत-पाक जंग में मारे गए थे पिता, अब बेटा महमूद बना 'मक्का पैक्ट' का पहला कमांडर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का चुनावी आगाज, INDIA गठबंधन से ओवैसी तक, क्या कुछ बोले?
अखिलेश यादव का चुनावी आगाज, INDIA गठबंधन से ओवैसी तक, क्या कुछ बोले?
क्रिकेट
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज
साउथ सिनेमा
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की चौथी बिगेस्ट ओपनर, 'इरुमुडी' समेत पहले दिन तोड़े 6 फिल्मों के रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' बनी तेलुगु की 4th बिगेस्ट ओपनर, 'इरुमुडी' समेत तोड़े 6 फिल्मों के रिकॉर्ड
न्यूज़
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
राहुल की राजनीतिक समझ शून्य, अपनी सीट भी SP के दम पर जीतते हैं- BJP का पलटवार
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने कहा- 'आपराधियों वाले काम...'
इंडिया
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
अभिजीत दीपके का 48 घंटे का अल्टीमेटम, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें वरना आंदोलन होगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक कप चाय पीने रायबरेली पहुंचे अखिलेश का 'बुलडोजर वेलकम'
एक कप चाय पीने रायबरेली पहुंचे अखिलेश का 'बुलडोजर वेलकम'
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget