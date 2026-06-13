दिल्ली के रोहिणी में रोड रेज का मामला, रैपिडो चालक को हेलमेट से पीटा; दो आरोपी गिरफ्तार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दो आरोपी गौरव और बादल को गिरफ्तार किया.

दिल्ली के रोहिणी इलाके में रोड रेज का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक रैपिडो बाइक चालक के साथ मारपीट की गई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया.

पुलिस के मुताबिक, 8 जून 2026 को सेक्टर-18/19 मेट्रो स्टेशन के पास रोड रेज की घटना की सूचना मिली थी. आरोप है कि दो बाइक सवार युवकों ने एक रैपिडो चालक के साथ कहासुनी के बाद हेलमेट से हमला कर दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था.

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वायरल हो रहे वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत में वह व्यक्ति जोर से दूसरे व्यक्ति के सिर पर हेलमेट मारता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में युवती का कहना है कि वह एक शूट से लौटकर मेट्रो स्टेशन जा रही थी, तो उसने उबर बाइक टैक्सी बुक की. युवती ने आगे बताया कि बाद में उबर बाइक की टक्कर एक दूसरी मोटरसाइकिल से हो गई. युवती का दावा था कि गलती दोनों ड्राइवरों की थी, लेकिन झगड़ा बातचीत से सुलझाया जा सकता था. हालांकि, वायरल वीडियो में युवती के दावे के मुताबिक, उस व्यक्ति ने अपनी बाइक से उतरकर उबर ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद उसने पुलिस को कॉल कर शिकायत कर दी थी.

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी

पीड़ित की शिकायत के आधार पर समयपुर बादली थाने में एफआईआर संख्या 488/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल का पता लगाया और आरोपियों की पहचान गौरव कुमार और बादल के रूप में की.

पुलिस ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन लगातार छापेमारी और तकनीकी जांच के जरिए उन्हें पकड़ लिया गया. दोनों को बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस दिया गया है. शिकायतकर्ता ने भी दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है. सोशल मिडिया पर इसी वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.

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