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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDU नॉर्थ कैंपस में और CCTV लगाने के निर्देश, CM बोलीं- 'सुरक्षा से...'

DU नॉर्थ कैंपस में और CCTV लगाने के निर्देश, CM बोलीं- 'सुरक्षा से...'

दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने DU नॉर्थ कैंपस के हर संवेदनशील हिस्से की समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए और CCTV कैमरे लगाने के आदेश दिए. साथ ही लाइट की और बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 08 Oct 2026 07:52 PM (IST)
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता न करने पर जोर दिया है. उन्होंने इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के नॉर्थ कैंपस में कला संकाय, विधि संकाय, विज्ञान संकाय में कम रोशनी वाले जगहों पर लाइट की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने परिसर के हर संवेदनशील हिस्से की समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी आदेश दिए. 

डीयू पहुंची गुप्ता ने कहा कि परिसर की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान कहा कि गुप्ता अचानक डीयू के उत्तर परिसर पहुंचीं जहां उन्होंने कला संकाय के बाहर छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी सुरक्षा, परिवहन, छात्रावास और कॉलेज से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली. 

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DU के नॉर्थ कैंपस में कई जगहों पर अंधेरा!

सीएमओ से जारी बयान के मुताबिक, रेखा गुप्ता को निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखी. उन्होंने कहा कि सड़क पर पर्याप्त रोशनी होने के बावजूद परिसर के अंदर कई स्थानों पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, जबकि यहां छात्राओं और विद्यार्थियों की लगातार आवाजाही रहती है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. 

लाइट की बेहतर व्यवस्था के लिए पेड़ों की छंटाई के निर्देश

गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्थानों को चिन्हित कर वहां पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने पेड़ों की अनावश्यक शाखाओं की छंटाई कराने और जहां जरूरत हो, वहां अतिरिक्त लाइट लगाने के निर्देश भी दिए गए ताकि पेड़ों की वजह से रोशनी बाधित न हो. मुख्यमंत्री ने परिसर में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की भी जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितने कैमरे लगे हैं, उनमें से कितने काम कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त कैमरों की जरूरत है. 

कोई भी संवेदनशील एरिया निगरानी से न छूटे- रेखा गुप्ता

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जहां सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है, वहां जल्द कैमरे लगाए जाएं और पहले से लगे कैमरों की कार्यशीलता की भी जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि परिसर का कोई भी संवेदनशील क्षेत्र निगरानी से छूटना नहीं चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कला संकाय, विधि संकाय, विज्ञान संकाय, पार्किंग और अन्य संवेदनशील हिस्सों का दोबारा निरीक्षण कर कम रोशनी वाले स्थानों पर आवश्यक सुधार किए जाएं. 

दिल्ली सरकार पीजी को लेकर जल्द पॉलिसी ला रही- रेखा गुप्ता

इस दौरान छात्राओं ने उन्हें छात्रावास और पेइंग गेस्ट (पीजी) से जुड़ी समस्याएं बताईं जिसपर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार पीजी को लेकर जल्द नीति ला रही है, जिससे पीजी व्यवस्था में आवश्यक नियम और मानक तय किए जा सकेंगे. बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर टूटे और असमान फुटपाथ को लेकर भी नाराजगी जताई. उन्होंने निर्देश दिया कि पूरे मार्ग की जांच कर जहां भी फुटपाथ क्षतिग्रस्त या असमान हैं, उन्हें तत्काल ठीक किया जाए. इसके साथ ही सीएम ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण लेने के लिए भी कहा है.

थप्पड़ कांड: मंत्री प्रवेश वर्मा को नोटिस पर AAP बोली, 'दिल्ली पुलिस इतनी...'

Published at : 08 Oct 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta DU DELHI NEWS
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