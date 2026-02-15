हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRमहाशिवरात्रि पर उदयपुर के अमरख महादेव मंदिर में CM रेखा गुप्ता ने की पूजा-अर्चना, सुख-शांति की कामना

महाशिवरात्रि पर उदयपुर के अमरख महादेव मंदिर में CM रेखा गुप्ता ने की पूजा-अर्चना, सुख-शांति की कामना

Mahashivratri 2026: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद दिल्ली और समस्त देशवासियों पर बना रहे.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 15 Feb 2026 06:09 PM (IST)
महाशिवरात्रि को लेकर देशभर के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का जमावड़ा लगा है. इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज (15 फरवरी) महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उदयपुर के अम्बेरी स्थित प्राचीन श्री अमरख महादेव मंदिर में पहुंचकर देवाधिदेव महादेव की पूजा-अर्चना की. यह धाम शताब्दियों से तप, वैराग्य और शिव चेतना का जीवंत केंद्र रहा है.

उन्होंने इस मौके पर कहा, ''महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व आत्मा के भीतर शिवत्व के जागरण का अवसर है. शिव ही शून्य हैं, शिव ही अनंत हैं और शिव ही वह आधार हैं जहां से सृजन, संतुलन और परिवर्तन का प्रवाह प्रारंभ होता है.''

महादेव का आशीर्वाद दिल्लीवासियों पर बना रहे- रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद दिल्ली और समस्त देशवासियों पर बना रहे. इस अवसर पर कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, रविन्द्र इन्द्राज, विधायक अनिल शर्मा समेत भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान के सम्मानित साथी उपस्थित रहे. उन्होंने सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी.

हमारे भीतर छिपे शिवत्व को जागृत करने का पर्व- रेखा गुप्ता

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दूसरे पोस्ट में लिखा, ''समस्त दिल्लीवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं. देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के मंगल विवाह का यह उत्सव हमारे भीतर छिपे शिवत्व को जागृत करने का महापर्व है, आदिदेव ही चराचर जगत के सृजन, शक्ति और परम चेतना का आधार हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख-शांति और दिल्ली की सतत् प्रगति एवं समृद्धि बनाए रखें.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 15 Feb 2026 06:09 PM (IST)
Rekha Gupta DELHI NEWS Mahashivratri 2026
