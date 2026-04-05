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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, गोदाम से LPG सिलेंडर की बिक्री पर रोक, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश

दिल्ली: CM रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला, गोदाम से LPG सिलेंडर की बिक्री पर रोक, डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश

LPG Crisis In Delhi: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है. वहीं शहर में 5 KG एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 05 Apr 2026 10:52 PM (IST)
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में एलपीजी वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए गोदामों से सिलेंडरों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गोदाम से सीधे सिलेंडर बेचना अवैध है और ऐसी किसी भी गतिविधि पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

5 KG एलपीजी सिलेंडर की बढ़ाई गई उपलब्धता 

उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई गई है. अब ये छोटे सिलेंडर वैध पहचान पत्र दिखाकर गैस एजेंसियों से आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसके लिए पते के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी.

आम लोगों को अफवाहों से बचने की सलाह

प्रवासी श्रमिकों को विशेष सुविधा देने के उद्देश्य से एचपीसीएल के चयनित आउटलेट्स पर 11 समर्पित हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां उन्हें नजदीकी एलपीजी वितरकों की जानकारी दी जा रही है. नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें और स्थापित डिलीवरी व्यवस्था पर भरोसा रखते हुए प्रशासन का सहयोग करें.

एलपीजी की कहीं भी कोई कमी नहीं- दिल्ली सरकार

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलपीजी सप्लाई को लेकर संकट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं. कई लोगों का आरोप है कि कई घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रही है. इस बीच सरकार ने ऐसी किसी तरह की स्थिति का खंडन किया है. सरकार ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है.

4 अप्रैल को दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि राजधानी में एलपीजी की कहीं भी कोई कमी नहीं है. साथ ही, सरकार ने यह भी बताया कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं.

 

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 05 Apr 2026 10:52 PM (IST)
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LPG Rekha Gupta DELHI NEWS
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