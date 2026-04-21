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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'पश्चिम बंगाल में बदलाव की आहट, इस बार खिलेगा कमल', दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का दावा

'पश्चिम बंगाल में बदलाव की आहट, इस बार खिलेगा कमल', दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का दावा

Rekha Gupta News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के लिए मन बना चुकी है और वह एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रही है. चुनाव परिणाम के बाद नया सवेरा आएगा.

By : IANS एजेंसी | Edited By: अजीत | Updated at : 21 Apr 2026 04:38 PM (IST)
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की स्थिति और वहां की सियासी परिस्थितियों को लेकर दावा किया है. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, उनका विश्वास और मजबूत होता जा रहा है कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव के मूड में है. उनका मानना है कि पिछले कई वर्षों से राज्य के लोग डर और भय के माहौल में जी रहे हैं. जनता इसके लिए मन बना चुकी है और वह एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रही है.

उन्होंने आगे कहा, ''हमें विश्वास है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. चुनाव परिणाम के बाद जो नया सवेरा आएगा, वह राज्य के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा, जिसमें हर नागरिक के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास की भावना होगी. भविष्य का बंगाल भयमुक्त और विकास आधारित शासन की ओर आगे बढ़ेगा.

बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़े हैं- रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा टीएमसी सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है और महिला सीएम होने के बावजूद कई लोग यहां खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं. इसके साथ ही, उन्होंने रोजगार, किसानों की स्थिति और युवाओं के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि जनता बदलाव चाहती है.

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पीएम मोदी हर वर्ग से जुड़े हुए नेता- रेखा गुप्ता

इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के एक साधारण दुकान से झालमुरी लेकर खाने को टीएमसी द्वारा पब्लिक स्टंट बताए जाने पर पलटवार किया. दिल्ली की सीएम ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो देश के हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे वह मजदूर हो, किसान हो या आम नागरिक. ऐसे नेता के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है. प्रधानमंत्री हमेशा से ही जनता के बीच रहने वाले नेता रहे हैं और वे हर वर्ग के साथ सहजता से जुड़ते हैं.

केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर क्या बोलीं रेखा गुप्ता?

वहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब घोटाले मामले में जज बदलने की याचिका खारिज होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले ने न्यायपालिका की निष्पक्षता को एक बार फिर साबित किया है. न्यायपालिका पर सवाल उठाना सही नहीं है और अदालतों के निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए. 

रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि जब किसी मामले में निर्णय किसी के पक्ष में आता है तो उसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन विपरीत स्थिति में संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने इसे लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश बताया.

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Published at : 21 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Delhi News Rekha Gupta BJP West Bengal Election 2026
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