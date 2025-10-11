दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी पर्पल इलेक्ट्रिक बसें, टूरिज्म को ऐसे मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार देश विदेश से दिल्ली घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए नई बस सेवा शुरू करने जा रही है. इस बस का खास रूट होगा और ये बस पर्यटकों के लिए खास तौर पर चलाई जाएगी ताकि एक ही बस में सवार होकर पर्यटक दिल्ली के कई महत्व पूर्ण और प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण कर सकें.

जानकारी के अनुसार, इन बसों का रूट प्रधानमंत्री संग्रहालय से शुरू होकर इंडिया गेट, नया संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, कनॉट प्लेस, दिल्ली हाट और भारत मंडपम सहित कई लोकप्रिय स्थलों तक जाएगा. इन बसों की खासियत यह है कि इनमें सिग्नेचर ब्रिज और भारत मंडपम जैसे ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दिखाई जाएगी. इसका उद्देश्य देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और उन्हें दिल्ली का पूरा अनुभव देना है.

इतना होगा किराया

पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन विशेष टूरिस्ट बसों का किराया वयस्कों के लिए 500 रुपये और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 300 रुपये रखा गया है. टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होंगे. विभाग का लक्ष्य है कि पर्यटक एक ही बस में राजधानी के प्रमुख स्थलों का सफर आराम से कर सकें, बिना बार-बार वाहन बदलने की परेशानी के.

कब तक शुरू होगी योजना

विभाग ने बताया कि यह सेवा इस माह के अंत तक शुरू करने की योजना है. इसके तहत शाम के दौरे (इवनिंग टूर) का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पर्यटक युद्ध स्मारक, नया संसद परिसर, दिल्ली हाट और अन्य पर्यटन स्थल देख सकेंगे.

दिल्ली में हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. लेकिन अब तक उन्हें शहर के अलग-अलग हिस्सों में जाने के लिए कई बार वाहन बदलने पड़ते थे. बैगनी बस सेवा से पर्यटक आराम से पूरे नई दिल्ली सर्किट का भ्रमण कर पाएंगे.

टूरिज्म को ऐसे मिलेगा फायदा

दिल्ली सरकार का मानना है कि ये बैगनी बसें न सिर्फ पर्यटकों को बेहतर अनुभव देंगी बल्कि राजधानी का पर्यटन और आकर्षण भी बढ़ाएंगी. साथ ही यह पहल पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि बसें इलेक्ट्रिक होंगी, जिससे शहर में प्रदूषण नहीं बढ़ेगा.

ग्रीन टूरिज्म पहल का हिस्सा

यह नई सेवा राजधानी की स्मार्ट और ग्रीन टूरिज्म पहल का हिस्सा है और इसे सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है. पर्यटक अब दिल्ली में घूमने के लिए सुरक्षित, आरामदायक और डिजिटल अनुभव का लाभ ले सकेंगे.