दिल्ली ब्लास्ट: आम लोगों के लिए 15 नवंबर तक बंद रहेगा लाल किला, ASI ने दी जानकारी

दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के बाद सतर्कता बरती जा रही है. इस बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि 15 नवंबर तक आम जनता के लिए लाल किला बंद रहेगा. सुरक्षा कारणों से फिलहाल इसे बंद करने का फैसला लिया गया है.

लाल किले के पास सोमवार (10 नवंबर) को हुए ब्लास्ट के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है. पुलिस की टीमें यात्रियों, सामान और गाड़ियों की गंभीरता से जांच कर रही हैं. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की जान गई है.

दिल्ली के मुख्य बाजारों में सन्नाटा

दिल्ली के मुख्य बाजारों में जहां आमतौर पर त्योहारों और शादी के मौसम में चहल पहल दिखती है और अच्छा कारोबार होता है लेकिन इस विस्फोट के बाद इन बाजारों में सन्नाटा पसरा हैं. डर का माहौल अब भी बरकरार है और यही वजह है कि कई बाहरी खरीदार अब व्यक्तिगत तौर से मार्केट में आने के बजाय ऑनलाइन ऑर्डर करना ही अधिक पसंद कर रहे हैं. इस धमाके के बाद से सदर बाजार और चांदनी चौक जैसे थोक व्यापार केन्द्रों में व्यापार पर प्रभाव पड़ा है.

लाजपत राय मार्केट भी प्रभावित

हालांकि, सरोजिनी नगर के बाजार में लाल किला विस्फोट का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है. ग्राहकों का यहां आना-जाना सामान्य तौर से जारी है. वहीं, चांदनी चौक के पास स्थित और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए मशहूर लाजपत राय मार्केट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. ये बाजार करीब- करीब पूरी तरह बंद है.

i20 कार में हुआ था भीषण धमाका

बता दें कि 10 नवंबर की शाम को 6 बजकर 52 मिनट पर लाल किले के पास हुए भीषण धमाका हुआ था. हुंदै i20 कार में ये ब्लास्ट हुआ था. इसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो गई और जबकि कई घायलों का अस्पताल में अभी इलाज जारी है. ये कार ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर चला रहा था. धमाका इतना भीषण था कि आस-पास की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था.