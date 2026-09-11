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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRलाल किला ब्लास्ट: NIA चार्जशीट में खुलासा, बनवा रहे थे रॉकेट IED

लाल किला ब्लास्ट: NIA चार्जशीट में खुलासा, बनवा रहे थे रॉकेट IED

NIA की चार्जशीट के मुताबिक आतंकी डॉ. आदिल अहमद राठर ने अनंतनाग के रहने वाले बिलाल जसीर वानी को आतंकी उमर नबी से मिलवाया था. रॉकेट आईईडी के निर्माण के लिए वानी को पैसे और 2 ड्रोन उपलब्ध करवाए थे.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 11 Sep 2026 04:24 PM (IST)
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पिछले साल नवंबर में लाल किला ब्लास्ट के बाद NIA की ओर से कोर्ट में पेश चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है. मृत आतंकी उमर नबी और उसके अन्य साथी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले बिलाल जसीर वानी से रॉकेट आईईडी बनवा रहे थे. इसके जरिए लंबी दूरी पर रॉकेट की तरह आईईडी अटैक किया जा सकता था. हालांकि एनआईए ने चार्जशीट में ये नहीं बताया कि रॉकेट आईईडी से कैसे हमला करने का ये प्लान कर रहे थे.

एनआईए की चार्जशीट में बताया गया कि बिलाल जसीर वानी को ड्रोन दिए गए थे. ऐसे में माना जा रहा है कि इनका प्लान ड्रोन की मदद से रॉकेट आईईडी विस्फोट करने का था.

आदिल अहमद राठर ने वानी को आतंकी उमर नबी से मिलवाया

NIA की चार्जशीट के मुताबिक जांच में सामने आया है कि आतंकी डॉ. आदिल अहमद राठर ने साल 2024 के आसपास अनंतनाग के रहने वाले बिलाल जसीर वानी को आतंकी उमर नबी से मिलवाया था. जिसके बाद अतंतनाग का जसीर वानी 3 बार फरीदाबाद के अल फलाह कॉलेज में ठहरा था. यहां पर जसीर बिलाल वानी की उमर के अलावा डॉ. मुजम्मिल, डॉ मुजफ्फर से मुलाकात हुई थी और बिलाल से रॉकेट आईईडी (Rocket IED) बनाने के लिए कहा गया था.

ChatGPT और यूट्यूब की मदद से रॉकेट आईईडी का निर्माण!

रॉकेट आईईडी के निर्माण के लिए मृतक आतंकी डॉ उमर नबी ने जसीर बिलाल वानी को पैसे और 2 ड्रोन उपलब्ध करवाए थे. साथ ही डॉ आदिल अहमद राठर ने जसीर बिलाल वानी को आईईडी निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, चीनी उपलब्ध करवायी थी. चार्जशीट के मुताबिक बिलाल जसीर वानी ने ChatGPT और यूट्यूब की मदद से रॉकेट आईईडी का निर्माण कर भी लिया था. अनंतनाग के काजीगंड इलाके में डॉ उमर, डॉ मुजम्मिल, डॉ मुजफ्फर अहमद राठर और बिलाल जसीर वानी ने ड्रोन से हमला करने वाली इस रॉकेट आईईडी को टेस्ट करने की योजना बनायी थी.

उमर ने जसीर बिलाल वानी को ड्रोन की रेंज बढ़ाने के दिए थे आदेश

हालांकि NIA की चार्जशीट के मुताबिक आपसी मतभेद की वजह से काजीगंड के जंगल में होने वाले रॉकेट आईईडी के टेस्ट को रोक दिया गया था और इस जंगल के भीतर की गहराई में इस रॉकेट आईईडी को डॉ आदिल अहमद राठर के कहने पर गाड़ दिया गया था. मृतक उमर नबी ने जो दो ड्रोन बिलाल जसीर वानी को दिए थे, उनके लिए NIA के मुताबिक जसीर बिलाल वानी को उमर ने आदेश दिया था कि इन दोनों ड्रोन की रेंज बढ़ाई जाए ताकि ये ज्यादा दूर तक उड़ पाये. 

काजीगंड जंगल में रॉकेट आईईडी और ड्रोन हुए थे बरामद- NIA

हालांकि जब बिलाल दोनों ड्रोनों की दूरी नहीं बढ़ा पाया तो उसने एक ड्रोन उमर को वापस कर दिया और एक ड्रोन जो टेस्ट के दौरान खराब हो गया था उसे काजीगंड के जंगल में गाड़ दिया गया. चार्जशीट के मुताबिक एनआईए ने काजीगंड जंगल में गहराई में गड़ी हुई रॉकेट आईईडी और ड्रोन दोनों को जाँच के दौरान बरामद कर लिया था. 

आदिल की निशानदेही पर सिलेंडर आईईडी के टुकड़ों की बरामदगी

साथ ही NIA के मुताबिक रॉकेट आईईडी को टेस्ट करने के प्लान को छोड़ कर जसीर बिलाल वानी ने 1 सिलिंडर आईईडी का निर्माण करके उसे डॉ उमर, डॉ मुजम्मिल और डॉ आदिल अहमद राठर की मौजूदगी में अतंतनाग में स्थित यौशमर्ग के जंगल में टेस्ट किया था. आदिल की निशानदेही पर एनआईए ने सिलेंडर आईईडी के टुकड़ों को यौशमर्ग के जंगल से बरामद किया हुआ है.

बिलाल जसीर वानी रॉकेट आईईडी बनाने में एक्सपर्ट- NIA

एनआईए के मुताबिक बिलाल जसीर वानी रॉकेट आईईडी बनाने में एक्सपर्ट है. पूछताछ के दौरान इस बात को पुख्ता करने के लिए बम एक्सपर्ट की मौजूदगी में उसे डमी सामान देकर एक गैर विस्फोटक डमी रॉकेट आईईडी बनवायी गई, जिसे बिलाल जसीर वानी ने लोहे के पाइप, पुट्टी, तार, चीनी, बैटरी, ब्लोअर कॉइल और नमक की मदद से बना दिया. 

एनआईए की चार्जशीट में बताया गया विशेषज्ञों ने राय दी कि बिलाल जसीर वानी ने जिस तरह से डमी आईईडी बनायी है अगर उसे असली विस्फोटक सामग्री से बनाया जाए तो इसमें बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होगी और इसके प्रभाव वाले इलाके में मौजूद लोग मारे जाएँगे या फिर घायल होंगे.

रॉकेट आईईडी का इस्तेमाल पिछले कई सालों से तहरीक ए तालिबान और अल क़ायदा जैसे आतंकी संगठन करते आए हैं. साथ ही मणिपुर के आतंकी संगठन भी इस तरह के रॉकेट आईईडी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में कभी भी आतंकियों ने रॉकेट आईईडी या फिर ड्रोन से आईईडी का इस्तेमाल नहीं किया था.

फ्लिपकार्ट से खरीदे गए थे कई सामान

एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक रॉकेट आईईडी बनाने के लिए बिलाल जसीर वानी को डॉ उमर ने जो पैसे भेजे थे, उससे 15 दिसंबर 2023 से 24 जनवरी 2024 तक फ्लिपकार्ट से कई सामान जैसे ट्रिगर या स्विच के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर स्विच, प्लास्टिक या धातु जैसी चीजों को गर्म करके मोड़ने के लिए हीट गन और दबाव डालकर बिजली और वोल्टेज पैदा करने के लिए पाइजो प्लेट खरीदी थी.

वानी ने पाइजो प्लेट को IED के इस्तेमाल के लिए किया था विकसित 

रॉकेट बम की टेस्टिंग को छोड़ कर बिलाल जसीर वानी अन्य प्रकार की आईईडी बनाने में जुट गया. NIA की चार्जशीट के मुताबिक जसीर बिलाल वानी ने पाइजो प्लेट को आईईडी के इस्तेमाल के लिए विकसित किया था और उसे उमर को इस कॉन्सेप्ट के तहत दिया था कि इस्तेमाल फुट बम या जूता बम के तहत किया जा सकता है, जिसके तहत जूते या पैर के द्वारा पाइजो प्लेट से ट्रिगर करके आईईडी ब्लास्ट किया जा सकता है. 

NIA के मुताबिक 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट में बिलाल जसीर वानी द्वारा विकसित इसी जूते में लगी पाइजो प्लेट से ट्रिगर होने वाले आईईडी ब्लास्ट का इस्तेमाल करके डॉ उमर ने धमाका किया था. ब्लास्ट के बाद NIA और एफएसएल की जांच में भी डॉ उमर के एक जूते से मेटल के टुकड़े मिले थे.

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About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 11 Sep 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
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