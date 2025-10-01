हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDussehra 2025: दिल्ली में इस बार दशहरे की तैयारियां हैं खास, जानें पूजा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त

Dussehra 2025: दिल्ली में इस बार दशहरे की तैयारियां हैं खास, जानें पूजा और रावण दहन का शुभ मुहूर्त

Dussehra Puja Time: दिल्ली-एनसीआर में भव्य रामलीला और रावण दहन का आयोजन होगा. इस मौके पर नीलकंठ के दर्शन को भी शुभ माना जाता है. कल सूर्यास्त के बाद शाम 6 बजकर 5 मिनट पर रावण दहन का मुहूर्त रहेगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 01 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

दशहरा का पर्व कल यानी 2 अक्टूबर 2025 को पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा. यह पर्व अच्छाई की जीत और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी. वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार, मां दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का संहार किया था.

भारत के अलग-अलग हिस्सों में दशहरा अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है. दिल्ली और NCR में भी रामलीला का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है. शाम के समय रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन की परंपरा है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं.

दिल्ली में दशहरे की तैयारियां तेजी से चल रही हैं. रामलीला मंचन की खास तैयारियाँ की गई हैं. इस विजयदशमी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु लालकिला मैदान में बने माधवदास पार्क के श्री धार्मिक लीला कमेटी पंडाल में आयोजित रामलीला देखने आएंगी. इस अवसर पर रंगीन सजावट, दर्शकों की भीड़ और उत्सव का माहौल लोगों को भव्य त्योहारी अनुभव देगा.

विजयादशमी तिथि और पूजा मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 2025 में 01 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 2 मिनट से शुरू होगी और 02 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगी. इस हिसाब से विजयादशमी का त्योहार 02 अक्टूबर को है.

पूजा का शुभ मुहूर्त:

  • दोपहर 1 बजकर 56 मिनट से दोपहर 2 बजकर 44 मिनट तक
  • अपराह्न पूजा मुहूर्त: दोपहर 1 बजकर 9 मिनट से 3 बजकर 31 मिनट तक

रावण दहन का मुहूर्त

  • सूर्यास्त के बाद शाम 6 बजकर 5 मिनट पर दहन किया जा सकेगा.

दिल्ली के इन स्थानों पर होता है खास रावण दहन

रामलीला मैदान एक प्रतिष्ठित स्थल है जहाँ हर साल भव्य स्तर पर रावण दहन का आयोजन किया जाता है. यहाँ रावण, मेघनाथ और कुम्भकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है.

साथ ही आतिशबाज़ी और रंग-बिरंगे मेले भी आयोजित होते हैं. इस स्थल का सुनहरा इतिहास इसकी महत्ता में और इजाफा करता है. इसलिए अगर आप दिल्ली में हैं, तो भव्य उत्सवों में शामिल होना सुनिश्चित करें.

लाल किला मैदान भी दिल्ली में रावण दहन के भव्य उत्सव देखने के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है. पृष्ठभूमि में लाल किला होने से यह समारोह और भी अधिक भव्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दिखाई देता है. रामायण के नाट्य प्रस्तुतियाँ और प्रदर्शन काफी प्रसिद्ध हैं. पुतलों का दहन एक शानदार दृश्य होता है.

दशहरे पर नीलकंठ पक्षी का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है. इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है. कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाने से पहले नीलकंठ के दर्शन किए थे. ऐसे में दशहरे पर नीलकंठ को देखने से व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुख-समृद्धि और भाग्य का साथ मिलता है.

और पढ़ें
Published at : 01 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
Dussehra Vijayadashami DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
C Voter Survey: तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
बिहार
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
पवन सिंह को BJP कहां से दे सकती है टिकट? 2 सीटों की चर्चा, जानिए यहां का समीकरण
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
टेलीविजन
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
राखी सावंत का कैसा हो गया हाल, पहचान नहीं पाए फैंस, बालिका वधू फेम अविका गोर की शादी में लगाए ठुमके
यूटिलिटी
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
स्कूल से लेकर कॉलेज तक बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है सरकार, जान लें इस योजना के बारे में
जनरल नॉलेज
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
आचार संहिता लागू होने के कितने दिन बाद होती है वोटिंग, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले जान लें नियम
ट्रेंडिंग
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
सिंदूर में क्या मिलाया था भाई... मांग भरते ही बेहोश हो गई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget