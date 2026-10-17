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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर CJP बोली, 'हमें पूरी उम्मीद है कि...'

सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर CJP बोली, 'हमें पूरी उम्मीद है कि...'

सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है. साथ ही उम्मीद जताई है कि उन्हें भी कल रिहा किया जाएगा.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 17 Oct 2026 07:37 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार (17 अक्टूबर) की शाम को पुलिस हिरासत से रिहा हो गए. बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ शर्तों के साथ SEM कोर्ट ने जमानत दे दी है. वहीं सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. रत्ना सिंह ने 5 दिन की जेल में बंद प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को लेकर जानकारी दी.

रत्ना सिंह ने कहा, "अभिजीत को बेल मिल चुकी है और हमें उम्मीद है कि कल सौरव और आशुतोष भी बाहर होंगे. कुछ कारणों की वजह से प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि उनको भी न्याय मिलेगा और वो कल बाहर आ जाएंगे." रत्ना सिंह ने आगे बताया कि सौरव और आशुतोष के मामले में बहुत ज्यादा देरी की जा रही है जिसकी जरूरत नहीं है. 

बता दें कि CJP की लीगल टीम की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका के रिलीज ऑर्डर को लेकर SEM के पास याचिका दाखिल की गई है. रविवार (18 अक्टूबर) को दोनों की रिलीज पर फैसला आ सकता है।

अभिजीत दीपके को लेकर रत्ना सिंह ने क्या बताया?

अभिजीत दीपके की रिहाई और शर्तों को लेकर उन्होंने बताया, "हमारे पास अभी ऑर्डर नहीं आया है. हमें भी नहीं पता है कि कोर्ट के अंदर क्या बोला गया है. एक बार ऑर्डर आने के बाद सब साफ हो पाएगा." उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के आरोप लगने तो नहीं चाहिए थे क्योंकि तिरंगा फहराना क्राइम नहीं है और हम जब भी प्रोटेस्ट कॉल देते हैं वो पीसफुल कॉल होती है. हमारा यही रहता है कि जितने लोग भी आ रहे हैं वो पीसफुल तरीके से आएं.

उन्होंने यह भी कहा कि इसमें किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो पुलिस ही बता पाएगी. रत्ना ने बताया, "हम लोगों ने कहा कि यह एक गैरकानूनी अरेस्ट है. उन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया है."

जमानत के बाद बाहर आने पर अभिजीत दीपके की पहली प्रतिक्रिया, बोले- '24 घंटे...'

Published at : 17 Oct 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
CJP Ratna Singh DELHI NEWS Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka Saurav Das
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