Delhi News: बीमार पिता से मिलने के लिए राशिद इंजीनियर ने मांगी जमानत, NIA ने किया विरोध

टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार बारामुला सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले में कल (24 अप्रैल) को निर्णय सुनाया जाएगा. राशिद इंजीनियर ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि मानवीय आधार पर उन्हें अस्थायी राहत दी जानी चाहिए. वहीं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मांग का विरोध करते हुए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है. अब सभी की नजरें अदालत के फैसले पर टिकी हैं, जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा.

पिता को देखने के लिए राशिद ने मांगी अंतरिम जमानत

जानकारी के अनुसार, टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार बारामुला सांसद राशिद इंजीनियर अस्पताल में भर्ती अपने बीमार पिता से मिलने के लिए राशिद इंजीनियर ने अंतरिम जमानत मांगी है. राशिद इंजीनियर के वकील ने कहा कि उनके पिता वेंटिलेटर पर है इसलिए जल्द अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. राशिद के वकील ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक है चुनाव के समय उन्हें अंतरिम जमानत मिल जाती है. लेकिन पिता की हालत बहुत ही खराब है और NIA अब विरोध कर रहा है. राशिद इंजीनियर ने एक महीने की अंतरिम जमानत मांगी है.

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NIA ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत का किया विरोध

NIA ने राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत का विरोध किया है, जबकि NIA सुरक्षा कारणों से सिर्फ कस्टडी परोल दिए जाने के लिए ही तैयार है. NIA के वकील ने कहा कि कस्टडी परोल में भी राशिद इंजीनियर अपने पिता और परिवार से मिल सकते है. इसके अलावा राशिद इंजीनियर को किसी से मिलने की इजाजत नहीं है.

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