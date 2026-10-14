CJP नेताओं की न्यायिक हिरासत पर कांग्रेस के पूर्व सांसद बोले, 'अशांति तो उन्होंने...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को जंतर-मंतर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप में बुधवार को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया. दोनों पर शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड के कथित उल्लंघन का भी आरोप है. इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी ने कहा कि अशांति तो उन्होंने अभी भी नहीं फैलाई. सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि अशांति तो आपने फैलाई है.

राशिद अल्वी ने कहा, "आपने 50 हजार फौज और पुलिस लगा दी. आपने पचास से ज़्यादा मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए. आपने सौ से ज़्यादा ट्रेन्स कैंसिल कर दी. अशांति तो आपने फैलाई है. सरकार दोषी है. अशांति फैलाने का इससे बड़ा प्रयास तो पिछले पचहत्तर साल में देश के अंदर कभी नहीं हुआ है. उन्होंने तो कोई अशांति नहीं फैलाई है. इसके लिए तो भारत सरकार जिम्मेदार है और भारत सरकार को एहसास नहीं है. वो लोग जो एजिटेशन करना चाहते थे, प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उससे बड़ा प्रोटेस्ट तो भारत सरकार ने खुद कर दिया. वो प्रोटेस्ट करते तो शायद इतना बड़ा मैसेज नहीं जाता."

13 करोड़ भारतीय लोगों के वोट काट दिए गए- अल्वी

पूर्व सांसद ने कहा कि पूरे देश के अंदर 13 करोड़ भारतीय के वोट काट दिए गए. अकेले दिल्ली के अंदर 50 लाख वोट काट दिए गए. यूपी के अंदर दो करोड़ वोट काट दिए गए. क्या ये सारे के सारे विदेश लोग हैं? ये 13 करोड़ लोग कौन हैं?

गृह मंत्री पर कांग्रेस नेता ने साधा निशाना

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "ये कहना कि 2029 में भी हारेंगे, इसी से पता चलता है कि क्या आप लगातार कुछ न कुछ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर गड़बड़ करते रहे हैं. आगे भी गड़बड़ करते रहना चाहते हैं. अमित शाह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं...बीजेपी के सारे नेता आरएसएस से निकले हुए हैं. इन्हें न डेमोक्रेसी की इज्जत है और न ही आजादी की लड़ाई में शामिल हुए हैं. इसलिए ये आजादी का मतलब नहीं जानते हैं."

'यह इमरजेंसी से भी बदतर...', आशुतोष और सौरव की हिरासत पर भड़कीं आतिशी