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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस नेता की नसीहत, 'आप बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन...'

ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस नेता की नसीहत, 'आप बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन...'

Mamata Banerjee TMC Crisis: कांग्रेस के पूर्व सांसद ने अभिषेक बनर्जी का जिक्र कर कहा कि आपको इज्जत (अपने पार्टी नेताओं की) करनी पड़ेगी.

By : सनातन कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 06:10 PM (IST)
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सियासी गलियारे में तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर चर्चा हो रही है. इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सांसद राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि छोटे दलों के अस्तित्व को खतरा है. भारतीय जनता पार्टी के उनके सांसदों को तोड़ेगी. आज भारतीय जनता पार्टी का पहला मकसद है कि संसद में दो तिहाई बहुमत की जाए. वो डीएमके से कह रहे हैं उनके साथ आ जाएं. ममता बनर्जी के 20 सांसद तोड़ लेंगे. उन्हें और 10-15 की जरूरत है वो शिवसेना, शरद पवार और छोटी-छोटी पार्टियों को आराम से तोड़ लेंगे. दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगा तो कानून बदल देंगे.

'...फिर बीजेपी उनको तोड़ नहीं पाएगी'

राशिद अल्वी ने आगे कहा, "इसलिए हमारे देश के जो रिजनल पार्टी हैं, उनको कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए. ये वक्त की जरूरत है. हमारे पास 100 सांसद हैं. पांच-पांच, सात-सात सांसद शामिल हो जाएंगे तो 150 तक पहुंच जाएंगे. फिर बीजेपी उनको तोड़ नहीं पाएगी." 

भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है- अल्वी

टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट पर उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है. वो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को खत्म कर देना चाहती है. लेकिन मैं ममता बनर्जी से भी कहूंगा कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं. हमेशा आपको सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन जिस तरीके से सवाल सांसद उठा रहे हैं, उनके भतीजे (अभिषेक बनर्जी) के बारे में, राजनीति में आदमी इज्जत के लिए आता है. आप बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन वो गुलाम नहीं होते. उनकी इज्जत करनी पड़ेगी. राजनीति में आज जो ऊपर बैठा हुआ है वो नीचे के लोगों की इज्जत नहीं कर रहा है. जिसकी वजह से ममता बनर्जी की तरफ से सारे काम हो रहे हैं."

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दरअसल, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का अभिषेक बनर्जी पर ये बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के कई नेताओं ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. टीएमसी के कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर पार्टी में 'तानाशाही' और 'मनमानी' के आरोप लगाए हैं. बागी नेताओं के मुताबिक, पार्टी छोड़ने के बड़े कारणों में से एक अभिषेक बनर्जी का रवैया भी है.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 12 Jun 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Rashid Alvi MAMATA BANERJEE
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