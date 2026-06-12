ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस नेता की नसीहत, 'आप बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन...'

सियासी गलियारे में तृणमूल कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर चर्चा हो रही है. इस पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सांसद राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि छोटे दलों के अस्तित्व को खतरा है. भारतीय जनता पार्टी के उनके सांसदों को तोड़ेगी. आज भारतीय जनता पार्टी का पहला मकसद है कि संसद में दो तिहाई बहुमत की जाए. वो डीएमके से कह रहे हैं उनके साथ आ जाएं. ममता बनर्जी के 20 सांसद तोड़ लेंगे. उन्हें और 10-15 की जरूरत है वो शिवसेना, शरद पवार और छोटी-छोटी पार्टियों को आराम से तोड़ लेंगे. दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगा तो कानून बदल देंगे.

'...फिर बीजेपी उनको तोड़ नहीं पाएगी'

राशिद अल्वी ने आगे कहा, "इसलिए हमारे देश के जो रिजनल पार्टी हैं, उनको कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए. ये वक्त की जरूरत है. हमारे पास 100 सांसद हैं. पांच-पांच, सात-सात सांसद शामिल हो जाएंगे तो 150 तक पहुंच जाएंगे. फिर बीजेपी उनको तोड़ नहीं पाएगी."

भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है- अल्वी

टीएमसी के बागी सांसदों की लिस्ट पर उन्होंने कहा, "भारतीय जनता पार्टी अपना खेल खेल रही है. वो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को खत्म कर देना चाहती है. लेकिन मैं ममता बनर्जी से भी कहूंगा कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं. हमेशा आपको सपोर्ट भी करते हैं. लेकिन जिस तरीके से सवाल सांसद उठा रहे हैं, उनके भतीजे (अभिषेक बनर्जी) के बारे में, राजनीति में आदमी इज्जत के लिए आता है. आप बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन वो गुलाम नहीं होते. उनकी इज्जत करनी पड़ेगी. राजनीति में आज जो ऊपर बैठा हुआ है वो नीचे के लोगों की इज्जत नहीं कर रहा है. जिसकी वजह से ममता बनर्जी की तरफ से सारे काम हो रहे हैं."

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दरअसल, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का अभिषेक बनर्जी पर ये बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के कई नेताओं ने पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. टीएमसी के कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर पार्टी में 'तानाशाही' और 'मनमानी' के आरोप लगाए हैं. बागी नेताओं के मुताबिक, पार्टी छोड़ने के बड़े कारणों में से एक अभिषेक बनर्जी का रवैया भी है.

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