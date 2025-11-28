रिलीज से पहले विवादों में घिरी रणवीर सिंह की 'धुरंधर', शहीद के पिता ने की रोक लगाने की मांग

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की नई फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है. अशोक चक्र अवार्डी शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका के जरिए मांग की गई है कि 'धुरंधर' की रिलीज पर तुरंत रोक लगाई जाए.

हाई कोर्ट में याचिका में दावा किया गया है कि यह फिल्म उनके बेटे की जिंदगी से प्रभावित लगती है और इसके लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उनसे कोई परमिशन नहीं ली है.

याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB), सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), भारतीय सेना और फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को पक्षकार बनाया गया है.

सच्ची घटना से प्रेरित है धुरंधर

धुरंधर का ट्रेलर देखकर पता चलता है कि इस फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान की खुफिया जंग की पृष्ठभूमि पर है. इसमें एंटी-टेरिरिज्म ऑपरेशन और खुफिया अभियान दिखाए गए हैं. डायरेक्टर आदित्य धर ने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहा है कि यह मूवी असल घटना से प्रेरित है.

ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह पाकिस्तान में अंडरकवर एजेंट या इंडियन आर्मी के जवान की भूमिका निभा रहे हैं. इसको लेकर मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दावा किया है कि यह कहानी उनके बेटे की कहानी से प्रेरित है.

'धुरंधर' की स्टार कास्ट

धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर हैं और लीड रोल में रणवीर सिंह होंगे. मूवी में उनके साथ सारा अर्जुन बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी. इसके अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन भी 'धुरंधर' में अहम रोल में दिखाई देंगे. हालांकि, इस फिल्म में रणवीर सिंह के लुक्स जब वायरल हुए, तभी से सोशल मीडिया यूजर्स यह अंदाजा लगाने लगे थे कि वे शहीद मेजर मोहित शर्मा का किरदार अदा कर रहे हैं.

कौन हैं शहीद मेजर मोहित शर्मा

मालूम हो, मेजर मोहित शर्मा ने 'इफ्तिखार भट्ट' के नाम से हिजबुल मुजाहिद्दीन टेरिरिस्ट ग्रुप में घुसपैठ की थी. वे जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे. मोहित शर्मा अपने अंडरकवर ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं.