दिल्ली स्थित तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जों को हटाने गई एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी के मामले में अब उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया है. आरोप है कि उन्होंने देर रात लोगों को भड़काया. पुलिस उनसे पूछताछ करेगी. नदवी. संसद के पास स्थित मस्जिद के इमाम भी हैं.

इस मामले पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता नवीन कोहली ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है. समाज से बात हो चुकी है. फिर सपा के सांसद जाते हैं. धर्म को बीच में लाया जाता है. पत्थरबाजी होती है. इस पर सपा को जवाब देना चाहिए. अखिलेश यादव को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए. सपा को कहना चाहिए कि दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करे. कोहली ने कहा कि डेढ़ बजे रात को कोई अपने घर से तुर्कमान गेट जाता है? उनकी वजह से वहां की स्थिति नाजुक है. उन्होंने आरोप लगाया कि क्या षड्यंत्र रचा जा रहा था? इस पर अखिलेश यादव और सपा को जवाब देना चाहिए.

कोहली ने कहा कि इस प्रकार की राजनीति करना गलत है. लोगों को उकसा कर, गलत बयानबाजी कर के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है. क्या राजनीति करने के लिए लोगों की जान से खेला जा सकता है? ऐसे ही लोग उमर खालिद, शरजील इमाम की बातों को नजरअंदाज करते हैं.

Exclusive: 'जितना जुल्म मुसलमानों पर करना है...' तुर्कमान गेट पर एक्शन के बाद अमानातुल्लाह खान

तुर्कमान गेट के पास पत्थरबाजी करने वाले कौन?

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की 7 विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. इसके साथ ही अभी तक कम से कम 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं. कुछ आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं. आरोप है कि आदिल कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, आजिम इरफान ने पत्थर चलाए.

इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों की भी पहचान की है जिन्होंने वीडियो और मैसेज वायरल किए. आरोप है कि अदनान और समीर ने वीडियो, ऑडियो नोट्स वॉट्सऐप पर वायरल किए.

इस मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारी मधुर वर्मा ने कहा कि 100 से 150 पत्थरबाज थे.