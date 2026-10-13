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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरामलीला मैदान पर HC की टिप्पणी, 'पहले आओ, पहले पाओ का नियम सही नहीं'

रामलीला मैदान पर HC की टिप्पणी, 'पहले आओ, पहले पाओ का नियम सही नहीं'

दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोजन शुरू होने से कम से कम 90 दिन पहले मैदानों के आवंटन का नोटिस जारी किया जाए.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 13 Oct 2026 03:11 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली में रामलीला और दूसरे धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मैदान देने के नियम अब हर साल तय करने होंगे. हाई कोर्ट ने कहा कि मैदान देने के लिए पहले आओ पहले पाओ का नियम सही नहीं है क्योंकि इससे सभी संस्थाओं को बराबर मौका नहीं मिलता. रे ऑफ न्यू बिगिनिंग फाउंडेशन नाम की संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये बात कही. इस संस्था ने दिल्ली में रामलीला आयोजित करने के लिए मैदान मांगा था.

कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति या संस्था को मैदान खाली होने की जानकारी पहले मिल जाती है वह पहले आवेदन करके फायदा उठा सकता है. इससे बाकी आवेदकों के साथ भेदभाव होने की आशंका रहती है. कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आयोजन शुरू होने से कम से कम 90 दिन पहले मैदानों के आवंटन का नोटिस जारी किया जाए.

नोटिस में बताना होगा कौन-कौन से मैदान उपलब्ध- HC

कोर्ट ने कहा नोटिस में बताना होगा कि कौन-कौन से मैदान उपलब्ध हैं. आवेदन कब तक किए जा सकते हैं और मैदान देने के लिए क्या नियम होंगे? अगर एक ही मैदान के लिए कई संस्थाएं आवेदन करती हैं, तो अधिकारियों को तय नियमों के आधार पर सभी आवेदनों की तुलना करके फैसला लेना होगा.

किसी एक संस्था को लगातार दो साल प्राथमिकता नहीं- HC

पहले रामलीला आयोजित कर चुकी संस्था को उसके पुराने काम और नियमों का पालन करने के आधार पर कुछ प्राथमिकता दी जा सकती है, लेकिन मैदान पर उसका स्थायी अधिकार नहीं होगा. अगर दूसरी योग्य संस्थाएं भी मैदान के लिए आवेदन करती हैं तो किसी एक संस्था को लगातार दो साल से ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जा सकती.

कोर्ट ने कहा कि मैदान आवंटित करने और उससे जुड़ी शिकायतों का निपटारा कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कर लिया जाना चाहिए. संस्था ने 2023 और 2024 में भी इसी मैदान पर रामलीला की थी. संस्था का कहना था कि DDA की नीति के मुताबिक पुराने आयोजकों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी. लेकिन DUSIB ने पहले आवेदन करने वाली दूसरी संस्था को मैदान दे दिया. हालांकि, 2026 के आयोजन नजदीक होने के कारण कोर्ट ने मौजूदा आवंटन रद्द करने या मैदान याचिकाकर्ता को देने का आदेश नहीं दिया.

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Published at : 13 Oct 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan DelhI High Court
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