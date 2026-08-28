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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरक्षाबंधन 2026: CM योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई

रक्षाबंधन 2026: CM योगी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्रियों ने बधाई दी है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी खुशियां बांटी हैं.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 07:43 AM (IST)
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देशभर में शुक्रवार (28 अगस्त) को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है. इस बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाईयां दी हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ से लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाई-बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में बधाई दी है. उन्होंने लिखा, "स्नेह, विश्वास, संस्कार एवं आत्मीयता के पावन पर्व रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं. आइए, भाई-बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक इस पवित्र पर्व पर हम सभी अपनी सनातन सांस्कृतिक विरासत एवं पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ करने हेतु संकल्पित हों."

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी लोगों को दी बधाई

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बधाई देते हुए कहा, "आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. स्नेह, विश्वास और कर्तव्य का यह पावन पर्व हमारे पारिवारिक संस्कारों की शक्ति है. यह पवित्र बंधन हर घर में सुख, समृद्धि और आत्मीयता बढ़ाए तथा भाई-बहन का प्रेम सदैव अटूट रहे."

राजस्थान के सीएम ने बांटी खुशियां 

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोस्ट के जरिए बधाई देते हुए लिखा, "भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और आत्मीयता से जुड़े पावन पर्व ‘रक्षाबंधन’ के अवसर पर समस्त मातृशक्ति एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. रक्षाबंधन हमारी समृद्ध पारिवारिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का सुंदर प्रतीक है.

उन्होंने आगे लिखा, "प्रभु श्री गोविंद देव जी से प्रार्थना है कि यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख-समृद्धि, सौभाग्य एवं खुशहाली लेकर आए और भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम एवं विश्वास सदैव बना रहे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 07:43 AM (IST)
Tags :
Rakshabandhan UP NEWS DELHI NEWS BHAJANLAL SHARMA REKHA GUPTA RAJASTHAN NEWS YOGI ADITYANATH
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