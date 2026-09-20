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Delhi SIR में अब कपिल सिब्बल को EC का नोटिस, कहा- मैं जवाब नहीं दूंगा, कोर्ट भी...

Delhi SIR में कपिल सिबल को EC का नोटिस मिला है. हालांकि राज्यसभा सांसद का कहना है कि उन्हें यह जानकारी किसी नोटिस नहीं बल्कि एक फोन के जरिए मिली.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 20 Sep 2026 02:54 PM (IST)
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राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दिल्ली में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि जब उनके पुराने वोटर रिकॉर्ड का मिलान हो चुका है, बीएलओ उनके दस्तावेज और फॉर्म पर हस्ताक्षर कर चुका है और उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में भी मौजूद है, तो उन्हें ‘Unmapped with Last SIR’ श्रेणी में नोटिस क्यों भेजा गया. उन्होंने सवाल किया कि क्या अब वह नागरिक नहीं हैं?

वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्हें खुद इस नोटिस की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं, बल्कि एक फोन के जरिए मिली. उन्होंने दावा किया कि उनके यहां भी नोटिस की कोई फिजिकल कॉपी नहीं पहुंची है. सिब्बल के अनुसार वेबसाइट पर नोटिस की जानकारी देखने के बाद उन्होंने अपने  ऑफिस से इसकी पुष्टि कराई, लेकिन वहां भी नोटिस नहीं मिला.

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नोटिस के खिलाफ अदालत जाएंगे?

प्रेस वार्ता में सिब्बल से पूछा गया कि क्या वह नोटिस के खिलाफ अदालत जाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा, “जब मैच हो चुका है तो मैं क्यों कोर्ट में जाऊंगा? काटने दो इनको नाम.' सिब्बल ने कहा कि वह अपने वोट के गलत तरीके से काटे जाने की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदक बनकर नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश को यह देखना चाहिए कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है.

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उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर आगे और आंकड़े जुटाएंगे और उन्हें सार्वजनिक करेंगे. उन्होंने कहा कि वह देश को यह दिखाना चाहते हैं कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में किस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक यह पूरी कवायद 2029 के चुनाव की तैयारी से भी जुड़ी हुई है. सिब्बल ने अंत में कहा कि वह आगे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे और अधिक आंकड़ों के साथ सामने आएंगे.

चुनाव आयोग यह दिखाना चाहता है कि...

राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जिनके पास पुराने रिकॉर्ड हैं, तो आम मतदाता के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है. अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से किस-किस के इस तरह से वोट काटे जाएंगे, आप उसकी सोच सकते हैं. सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनके दस्तावेज और बीएलओ के हस्ताक्षर होने के बावजूद उन्हें नोटिस क्यों भेजा गया.

सिब्बल ने कहा कि उनका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग के पास लिंक है. इसके बावजूद उन्हें कोई फोन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग यह दिखाना चाहता है कि बड़े-बड़े लोगों को भी नोटिस दिया गया है और किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 20 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Delhi SIR Kapil Sibal
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