Delhi SIR में अब कपिल सिब्बल को EC का नोटिस, कहा- मैं जवाब नहीं दूंगा, कोर्ट भी...

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दिल्ली में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा कि जब उनके पुराने वोटर रिकॉर्ड का मिलान हो चुका है, बीएलओ उनके दस्तावेज और फॉर्म पर हस्ताक्षर कर चुका है और उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में भी मौजूद है, तो उन्हें ‘Unmapped with Last SIR’ श्रेणी में नोटिस क्यों भेजा गया. उन्होंने सवाल किया कि क्या अब वह नागरिक नहीं हैं?

वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रेस वार्ता में कहा कि उन्हें खुद इस नोटिस की जानकारी चुनाव आयोग से नहीं, बल्कि एक फोन के जरिए मिली. उन्होंने दावा किया कि उनके यहां भी नोटिस की कोई फिजिकल कॉपी नहीं पहुंची है. सिब्बल के अनुसार वेबसाइट पर नोटिस की जानकारी देखने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस से इसकी पुष्टि कराई, लेकिन वहां भी नोटिस नहीं मिला.

नोटिस के खिलाफ अदालत जाएंगे?

प्रेस वार्ता में सिब्बल से पूछा गया कि क्या वह नोटिस के खिलाफ अदालत जाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा, “जब मैच हो चुका है तो मैं क्यों कोर्ट में जाऊंगा? काटने दो इनको नाम.' सिब्बल ने कहा कि वह अपने वोट के गलत तरीके से काटे जाने की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदक बनकर नहीं जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश को यह देखना चाहिए कि आखिर इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है.

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उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर आगे और आंकड़े जुटाएंगे और उन्हें सार्वजनिक करेंगे. उन्होंने कहा कि वह देश को यह दिखाना चाहते हैं कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में किस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक यह पूरी कवायद 2029 के चुनाव की तैयारी से भी जुड़ी हुई है. सिब्बल ने अंत में कहा कि वह आगे भी इस मुद्दे पर बात करेंगे और अधिक आंकड़ों के साथ सामने आएंगे.

चुनाव आयोग यह दिखाना चाहता है कि...

राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जिनके पास पुराने रिकॉर्ड हैं, तो आम मतदाता के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है. अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से किस-किस के इस तरह से वोट काटे जाएंगे, आप उसकी सोच सकते हैं. सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनके दस्तावेज और बीएलओ के हस्ताक्षर होने के बावजूद उन्हें नोटिस क्यों भेजा गया.

सिब्बल ने कहा कि उनका मोबाइल नंबर चुनाव आयोग के पास लिंक है. इसके बावजूद उन्हें कोई फोन नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग यह दिखाना चाहता है कि बड़े-बड़े लोगों को भी नोटिस दिया गया है और किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा है.