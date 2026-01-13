राजघाट बनेगा दिल्ली का नया नाइट लाइफ हब, यमुना किनारे बदलेगी राजधानी की तस्वीर

दिल्ली सरकार यमुना किनारे स्थित राजघाट पावर प्लांट की जगह को नाइट लाइफ जोन के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है. सरकार का कहना है कि, यहां फूड हब, नाइट मार्केट, शो और घूमने की सुविधाएं होंगी. वहीं यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के लिए सीखने का मौके और सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र भी होगा. सरकार द्वारा इस नाइट लाइफ तक लोगों को पहुंचाने के लिए स्पेशल बस सेवा और नजदीकी मेट्रो स्टेशन पर देर रात तक सेवाएं चलाने का प्रस्ताव भी रखा गया है. अगर यह योजना लागू होती है, तो राजघाट दिल्ली का ऐसा नया ठिकाना बनेगा जहां इतिहास, आधुनिकता और नाइट लाइफ एक साथ देखने को मिलेगी.

राजघाट में बनाया जाएगा न्यूयॉर्क तर्ज पर एलिवेटेड पार्क

दिल्ली सरकार योजना के तहत राजघाट में न्यूयॉर्क की तर्ज पर एलिवेटेड पार्क बनाया जाएगा, जहां लोग टहल सकेंगे. इसके साथ ही LED-लिट वॉकवे, सिटिंग जोन, सोलर लाइट्स और लोगों के बैठने के लिए रीसाइकल्ड मटीरियल से बेंच भी बनाई जाएगी. वहीं यमुना में सोलर पैडल बोट चलाने की योजना भी है, जिससे ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही पुरानी दिल्ली के स्वाद वाली फूड स्ट्रीट, वीकेंड नाइट मार्केट और 24 घंटे चलने वाला यूथ लर्निंग हब भी बनेगा.

वीकेंड नाइट मार्केट लगाने की मिलेगी सुविधा

सरकार द्वारा नाइट लाइफ जोन में फूड स्ट्रीट बनाया जाएगा. इसके लिए पुरानी टेक्सटाइल मिल्स को फूड ट्रक जोन, स्ट्रीट फूड्स के रूप में विकसित किया गया है. वहीं शुक्रवार-शनिवार को वीकेंड नाइट मार्केट लगाने की सुविधा मिलेगी, जहां चांदनी चौक, दिल्ली हाट और जनपथ के कारीगर भी अपनी दुकान लगा सकेंगे. इन सब चीजों से छोटे व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा. इसके अलावा लोगों के लिए नाइट हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा. वहीं दिल्ली की कहानी बताने के लिए साउंड लाइट शो का आयोजन किया जाएगा. जिसमें क्रांतिकारियों और हमारी हिस्ट्री की झलक भी दिखेगी. आधी रात तक खुलने वाले इस म्यूजियम से एजुकेशन टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा.