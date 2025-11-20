दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित

नई दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन पर 10वीं के छात्र ने टीचरों के द्वारा किए गए उत्पीड़न के बाद अपनी जान दे दी. छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली. 16 साल के छात्र ने सुसाइड नोट में स्कूल स्टाफ द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप लगाते हुए स्कूल के टीचरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा था.

मृतक छात्र शौर्य के माता-पिता और अन्य छात्रों ने आरोपी टीचरों के खिलाफ प्रदर्शन किया था. परिजनों की ओर से सख्त कार्रवाई की मांग की गई. छात्र के सुसाइड में की गई मांग और लगाए आरोपों पर एक्शन ले लिया गया है. स्कूल प्रशासन की ओर से टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सस्पेंड कर दिया गया है.

घटना पर स्कूल प्रशासन ने लिया ये एक्शन

16 साल के नाबालिग छात्र की आत्महत्या के मामले में सेंट कोलंबस स्कूल प्रशासन ने चार शिक्षको को ससपेंड कर दिया है. निलंबित स्टाफ में शिक्षक मनु कालरा (को-ऑर्डिनेटर), युक्ति महाजन (TGT), जूली वर्गिस (TGT) और अपराजिता पाल (प्रिंसिपल) का नाम शामिल है.

यह कदम मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा उठाया गया है. इसके अलावा दिल्ली सरकार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा हाई लेवल कमेटी भी गठित की गई है. परिजनों की ओर से लगातार कार्रवाई औऱ छात्र की मौत पर न्याय की मांग की जा रही थी.

मृतक शौर्य के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर

मृतक शौर्य के पिता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई. एफआईआर के अनुसार करोल बाग निवासी शौर्य के पिता प्रदीप पाटिल ने कहा कि कई शिक्षकों द्वारा कथित उत्पीड़न के कारण उनका बेटा लगातार मानसिक दबाव में था.

पाटिल ने कहा कि उनका बेटा अक्सर शिकायत करता था कि शिक्षक उसे डांटते थे, अपमानित करते थे और छोटी-छोटी बातों पर परेशान करते थे. एफआईआर में कहा गया है कि शिक्षकों और प्रधानाचार्य से मौखिक शिकायत करने के बावजूद, कथित व्यवहार बंद नहीं हुआ.

घटना के दिन दिल्ली से बाहर थे शौर्य के पिता

एफआईआर के अनुसार, घटना वाले दिन पाटिल अपनी मां की सर्जरी के लिए कोल्हापुर में थे. शौर्य सुबह लगभग 7:15 बजे स्कूल के लिए निकला था. दोपहर लगभग 2:45 बजे, पाटिल को एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि उनका बेटा राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के नीचे पड़ा हुआ मिला है.

उन्होंने फोन करने वाले को बच्चे को बीएलके कपूर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया, जहां डॉक्टरों ने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया. एफआईआर में दर्ज है कि लड़के ने मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 से कथित तौर पर छलांग लगा दी थी.