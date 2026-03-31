हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में मार्च में गजब हुआ! हाल के सालों में सबसे गर्म, सबसे नम और सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा

दिल्ली में मार्च में गजब हुआ! हाल के सालों में सबसे गर्म, सबसे नम और सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा

Delhi Weather News: मौसम के लिहाज़ से, मार्च का महीना हाल के सालों के सबसे गर्म महीनों में से एक रहा. औसत अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 31 Mar 2026 10:47 PM (IST)
Preferred Sources

इस साल देश की राजधानी दिल्ली में मार्च के महीने में मौसम का मिजाज बिल्कुल भी सामान्य नहीं रहा. जहां एक दिन बारिश, दूसरे दिन गर्मी और पूरे महीने प्रदूषण का स्तर ऊंचा रहा. यह महीना दिल्ली में पिछले चार साल में सबसे ज़्यादा प्रदूषित, तीन साल में सबसे ज़्यादा बारिश वाला और 2022 के बाद से सबसे ज़्यादा गर्म महीना दर्ज किया गया.

30 मार्च तक औसत AQI 181 रहा

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के एक विश्लेषण के अनुसार, 2026 में राष्ट्रीय राजधानी में मार्च का महीना पिछले चार साल में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा. 30 मार्च तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 181 रहा, जो 2022 के बाद से सर्वाधिक है. 2022 में यह 217 था. इसकी तुलना में, 2023 में औसत एक्यूआई 170, वर्ष 2024 में 176 और 2025 में 170 था. विश्लेषण में कहा गया कि मार्च 2026 में दिल्ली में एक दिन ‘संतोषजनक’, 22 दिन ‘मध्यम’ और आठ दिन ‘खराब’ श्रेणी में रहे.

Delhi: LPG सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोपी को राहत नहीं, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर आधारित सीआरईए के विश्लेषण के अनुसार 10 मार्च को दर्ज किया गया एक्यूआई स्तर (266) वर्ष 2023 के बाद से मार्च महीने का उच्चतम स्तर था.

हाल के सालों में सबसे गर्म महीनों में रहा

मौसम के लिहाज़ से, यह महीना हाल के सालों के सबसे गर्म महीनों में से एक रहा. औसत अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो पिछले चार सालों में सर्वाधिक है. इससे पहले 2022 में मार्च में औसत अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था.

तीन साल में सबसे ज्यादा बारिश वाला मार्च

पिछले तीन साल में मार्च का यह महीना सर्वाधिक बारिश वाला भी रहा. मार्च 2026 में 19.82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 2023 के बाद से इस महीने के लिए सबसे ज़्यादा है. वर्ष 2023 में बारिश काफ़ी ज़्यादा यानी 50.4 मिलीमीटर हुई थी, जबकि 2024 और 2025 में बारिश का स्तर 2026 के स्तर से कम रहा.

दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पूर्व प्रोफेसर

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 11 से 31 मार्च के बीच छह पश्चिमी विक्षोभों ने उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित किया, जिसके कारण आंधी-तूफान आने के साथ ही बारिश हुई. एक्सपर्ट्स ने इस महीने प्रदूषण की प्रकृति में आए बदलाव को भी रेखांकित किया है, जिसमें गैसीय प्रदूषकों ने प्रमुख भूमिका निभाई है. सीआरईए के विश्लेषक मनोज कुमार ने कहा कि मार्च का महीना इस बढ़ती अहमियत को दिखाता है कि ओज़ोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों से भी निपटना ज़रूरी है.

Published at : 31 Mar 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
Weather Today DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में मार्च में गजब हुआ! हाल के सालों में सबसे गर्म, सबसे नम और सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा
दिल्ली में मार्च में गजब हुआ! हाल के सालों में सबसे गर्म, सबसे नम और सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा
दिल्ली NCR
Delhi: LPG सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोपी को राहत नहीं, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली: LPG सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोपी को राहत नहीं, जानें कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पूर्व प्रोफेसर
दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला निकला पूर्व प्रोफेसर
दिल्ली NCR
Delhi News: द्वारका में डबल एनकाउंटर, दो खूंखार अपराधी गिरफ्तार, 15 मिनट में 2 वारदातों को दिया था अंजाम
द्वारका में डबल एनकाउंटर, दो खूंखार अपराधी गिरफ्तार, 15 मिनट में 2 वारदातों को दिया था अंजाम
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: रुपए में गिरावट का शुद्ध सियासी विश्लेषण | War Update | DollarVsRupee
Sandeep Chaudhary: डॉलर के आगे बेबस हुआ रुपया! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Rupee vs Dollar
Khabar Filmy Hain: ‘धुरंधर 2’ के बीच ‘राजी’ विवाद ने पकड़ा जोर | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: Meher का खतरनाक वार! Mayra के दिल में Abhira के लिए भरा जहर | YRKKH
Iran US Israel War: ट्रंप की बारूदी सनक... खाड़ी देश चुकाएंगे कीमत! | Trump | Netanyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान वॉर के बीच अमेरिका को इन 4 देशों ने दिया बड़ा झटका, सैन्य विमानों को उतारने से ट्रंप को रोका
ईरान वॉर के बीच अमेरिका को इन 4 देशों ने दिया बड़ा झटका, सैन्य विमानों को उतारने से ट्रंप को रोका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
MLA अभय सिंह को 19 साल बाद राहत, लखनऊ डबल मर्डर केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी
MLA अभय सिंह को 19 साल बाद राहत, लखनऊ डबल मर्डर केस में कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया बरी
क्रिकेट
PBKS vs GT 1st Innings: पंजाब ने गुजरात को 162 पर रोका, चहल-वैशाक ने बरपाया कहर; अंतिम 5 ओवर में बने सिर्फ 34 रन
पंजाब ने गुजरात को 162 पर रोका, चहल-वैशाक ने बरपाया कहर; अंतिम 5 ओवर में बने सिर्फ 34 रन
बॉलीवुड
मलाइका अरोड़ा ने 3 साल के लिए किराए पर दिया अपार्टमेंट, करोड़ों में है टोटल रेंट
मलाइका अरोड़ा ने 3 साल के लिए किराए पर दिया अपार्टमेंट, करोड़ों में है टोटल रेंट
विश्व
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
तेल संकट में श्रीलंका, मालदीव, नेपाल की मदद.... भारत की तारीफ सुन बौखलाए PAK एक्सपर्ट, शहबाज सरकार से चिढ़े- आप क्यों नहीं...
ऑटो
Skoda Electric SUV: 600 km रेंज के साथ लॉन्च होगी नई 7-सीटर EV, इन लग्जरी फीचर्स से होगी लैस
Skoda Electric SUV: 600 km रेंज के साथ लॉन्च होगी नई 7-सीटर EV, इन लग्जरी फीचर्स से होगी लैस
एग्रीकल्चर
अगर किसानों को मिले MSP से कम दाम, तो सरकार देगी बाकी पैसा, जान लें कैसे ले सकते हैं फायदा
अगर किसानों को मिले MSP से कम दाम, तो सरकार देगी बाकी पैसा, जान लें कैसे ले सकते हैं फायदा
लाइफस्टाइल
Nose bleeding causes: गर्मियों में नाक से अचानक बहने लगता है खून? इन घरेलू उपायों से तुरंत आएगा आराम
गर्मियों में नाक से अचानक बहने लगता है खून? इन घरेलू उपायों से तुरंत आएगा आराम
ENT LIVE
Dhurandhar 2 की सुनामी में इस फिल्म ने मेकर्स को 700% Profit देकर मालामाल कर दिया | Ranveer Singh
Dhurandhar 2 की सुनामी में इस फिल्म ने मेकर्स को 700% Profit देकर मालामाल कर दिया | Ranveer Singh
ENT LIVE
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
3 Crore की Lexus से TVS तक! Actor Vijay का Luxury Cars Collection देख रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar’ का TV Premiere 30 May को Star Gold पर, 7 PM बजे
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
Embed widget