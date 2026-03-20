हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: छह साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज, कैसा रहेगा कल का मौसम?

Delhi Weather: छह साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज, कैसा रहेगा कल का मौसम?

Delhi Weather News: दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा. शहर में दिन में सात mm बारिश हुई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 20 Mar 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी में बारिश और तेज हवाओं के बाद शुक्रवार (20 मार्च) को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई. साथ ही वायु गुणवत्ता (AQI) में भी काफी सुधार हुआ. दिल्ली में शुक्रवार का दिन पिछले छह सालों में मार्च महीने का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. इसी के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 93 दर्ज किया गया, जो ‘संतोषजनक’ श्रेणी में आता है. करीब पांच महीने बाद लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिला.

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस

सफदरजंग में अधिकतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा. इससे पहले आठ मार्च, 2020 को तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जबकि नौ अक्टूबर, 2025 को एक्यूआई 99 दर्ज किया गया था.

Delhi News: फाइव स्टार होटल का शेफ निकला शातिर चोर, घर से उड़ाए सोना-चांदी, पुलिस ने दबोचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

अलग-अलग इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा. पालम में यह 21.2 डिग्री (सामान्य से नौ डिग्री नीचे), लोधी रोड में 21.0 डिग्री (सामान्य से 10.7 डिग्री नीचे), रिज में 21.1 डिग्री और आयानगर में 21.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.

वहीं, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री, पालम में 14.7 डिग्री, लोधी रोड में 15.8 डिग्री, रिज में 15.1 डिग्री और आयानगर में 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली में यमुना का 'लोहा पुल' हुआ इतिहास, 150 साल बाद अब नई पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन

इस महीने अब तक औसत वर्षा 16.2 mm दर्ज

शहर में दिन में सात मिमी बारिश हुई, जिससे इस महीने अब तक औसत वर्षा 16.2 मिमी हो गई है. यह 2023 के बाद तीन वर्षों में सबसे अधिक वर्षा वाला मार्च महीना है.

कल कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार (21 मार्च) से 23 मार्च तक वायु गुणवत्ता के ‘मध्यम’ श्रेणी में रहने की संभावना है. शनिवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है.

Published at : 20 Mar 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Weather Today DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather: छह साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज, कैसा रहेगा कल का मौसम?
दिल्ली: छह साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज, कैसा रहेगा कल का मौसम?
दिल्ली NCR
Delhi News: फाइव स्टार होटल का शेफ निकला शातिर चोर, घर से उड़ाए सोना-चांदी, पुलिस ने दबोचा
दिल्ली: फाइव स्टार होटल का शेफ निकला शातिर चोर, घर से उड़ाए सोना-चांदी, पुलिस ने दबोचा
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में यमुना का 'लोहा पुल' हुआ इतिहास, 150 साल बाद अब नई पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन
दिल्ली में यमुना का 'लोहा पुल' हुआ इतिहास, 150 साल बाद अब नई पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के व्यापार पर मंडराया संकट, ईरान-इजरायल युद्ध से 5000 करोड़ के नुकसान की आशंका
दिल्ली के व्यापार पर मंडराया संकट, ईरान-इजरायल युद्ध से 5000 करोड़ के नुकसान की आशंका
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
भारत का तेल-गैस खत्म..क्या होगा?
खाड़ी देशों में छिड़ने वाला है परमाणु युद्ध?
युद्ध के ​बीच US कमा रहा मुनाफा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘मिसाइलों और ड्रोन से परे हम वैश्विक घमंड से लड़ने...’, मुज्तबा खामेनेई ने ईरान को दिया ईद का बधाई संदेश
‘मिसाइलों और ड्रोन से परे वैश्विक घमंड से लड़ने...’, मुज्तबा खामेनेई ने ईरान को दिया ईद का बधाई संदेश
महाराष्ट्र
अशोक खरात मामले में बड़ी खबर, महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा
अशोक खरात मामले में बड़ी खबर, महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने दिया इस्तीफा
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने तेलुगू में छुड़ाए रणवीर सिंह के छक्के, जानें 20 मार्च का कलेक्शन
आईपीएल 2026
एमएस धोनी पूरी तरह फिट नहीं? 'थाला' की ये हालत देख भावुक हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल
एमएस धोनी पूरी तरह फिट नहीं? 'थाला' की ये हालत देख भावुक हुए फैंस, वीडियो हुआ वायरल
इंडिया
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
Assam Elections: असम में कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट, 7 उम्मीदवारों का किया ऐलान
इंडिया
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
पेट्रोल के बाद Industrial Diesel भी महंगा, IOC ने कीमत ₹87.67 से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर की
Results
RBSE 10th Result 2026: RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
RBSE 10th Result 2026:RBSE पास होने के लिए कितने अंक जरूरी, जानें पूरा नियम
ट्रेंडिंग
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget