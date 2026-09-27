दिल्ली में बारिश ने गिराया 3 डिग्री पारा, बदला मौसम का मिजाज, आज का अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को हुई हल्की बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है. दिनभर बादल छाये रहे और तेज हवाओं ने पारा गिरा दिया, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली. आज रविवार सुबह (27 सितंबर) भी मौसम सुहावना बना हुआ है. शनिवार को राजधानी में हवा की गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 72 (संतोषजनक) रहा, जबकि शुक्रवार को ये 78 था.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, शनिवार (26 सितंबर) को शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में 3.8 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य औसत से 5.1 डिग्री कम रहा. वहीं, एक डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जोकि सामान्य से 0.7 डिग्री कम रहा. वहीं, नोएडा में अधिकतम तापमान 26.0 डिग्री और गाजियाबाद में 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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आज कैसा रहेगा मौसम?

विभाग के अनुसार, आज आसमान में हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन धूप भी रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21-23 डिग्री के बीच रहेगा. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान दक्षिण-पूर्वी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. दिन में हवा की गति 20-25 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है. विभाग का अनुमान है कि 2 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही शुष्क बना रहेगा.

पिछले 24 घंटों में गिरा अधिकतम तापमान

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट आई देखने को मिली है. इस दौरान शहर का न्यूनतम तापमान 19-23 डिग्री और अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री के बीच रहा.

वहीं, कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहा, जबकि दिल्ली के बाकी हिस्सों में यह सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा. अधिकतम तापमान की बात करें तो कुछ जगहों पर ये सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहा और शहर के अन्य हिस्सों में यह सामान्य से बहुत कम (-5.1°C या उससे कम) दर्ज किया गया. विभाग के अनुसार, दिल्ली में उत्तर-पूर्वी हवाएं 20-25 किमी/घंटा की गति से चलीं, जबकि दिन के समय पालम में हवा की गति झोंकों के साथ 30-33 किमी/घंटा तक पहुंच गई.

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