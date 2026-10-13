ऋचा पाराशर का दावा सच्चा या झूठा! आरोपों के बीच सामने आई मेडिकल रिपोर्ट, क्या है सच?

दिल्ली में 12 अक्टूबर को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलन को कवर कर रही महिला पत्रकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया है. इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पत्रकार ऋचा पाराशर को अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि ' कल रात करीब 10 बजे ऋचा पाराशर यहां पर आईं थी, जिसके बाद उन्हें बिना किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराए भर्ती कर लिया गया. भर्ती करने से पहले ही उनकी सभी जांचे हो गई थी. बताया जा रहा है कि पत्रकार प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से यह मुद्दा और गरमा गया है.

शारीरिक जांच और अल्ट्रासाउंड में भी आया सब समान्य

जांच में पत्रकार ऋचा पाराशर की कोई भी बड़ी समस्या सामने नहीं आई. इसके बावजूद उन्हें एहतियात के तौर पर भर्ती किया गया था. वहीं उन्हें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ से उनकी जांच कराई गई. उनकी शारीरिक जांच भी कराई गई, जो सामान्य रही और अल्ट्रासाउंड भी किया गया, जिसमें भ्रूण बिल्कुल ठीक है. उन्हें कोई समस्या नहीं है.

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कांग्रेस ने इनकार कर बताया बीजेपी का षड्यंत्र

अगली सुबह फिर से ऋचा पाराशर की जांच की गई और वह बिल्कुल ठीक हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक हैं. हालांकि, महिला पत्रकार ने दावा किया कि इस धक्का-मुक्की के कारण वे सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे गिर गईं और उनके चेहरे पर भी चोट आई है. लेकिन, कांग्रेस ने इस घटना से इनकार करते हुए इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है.

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