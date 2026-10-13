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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRऋचा पाराशर का दावा सच्चा या झूठा! आरोपों के बीच सामने आई मेडिकल रिपोर्ट, क्या है सच?

ऋचा पाराशर का दावा सच्चा या झूठा! आरोपों के बीच सामने आई मेडिकल रिपोर्ट, क्या है सच?

दिल्ली में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित राहुल गांध द्वारा प्रेग्नेंट महिला पत्रकार को धक्का लगने बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. जिसके बाद अस्पताल के चेयरमैन का बयान सामने आया है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 13 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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दिल्ली में 12 अक्टूबर को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलन को कवर कर रही महिला पत्रकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगाया है. इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

पत्रकार ऋचा पाराशर को अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर सर गंगा राम अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि ' कल रात करीब 10 बजे ऋचा पाराशर यहां पर आईं थी, जिसके बाद उन्हें बिना किसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराए भर्ती कर लिया गया. भर्ती करने से पहले ही उनकी सभी जांचे हो गई थी. बताया जा रहा है कि पत्रकार प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से यह मुद्दा और गरमा गया है.

शारीरिक जांच और अल्ट्रासाउंड में भी आया सब समान्य

जांच में पत्रकार ऋचा पाराशर की कोई भी बड़ी समस्या सामने नहीं आई. इसके बावजूद उन्हें एहतियात के तौर पर भर्ती किया गया था. वहीं उन्हें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ से उनकी जांच कराई गई. उनकी शारीरिक जांच भी कराई गई, जो सामान्य रही और अल्ट्रासाउंड भी किया गया, जिसमें भ्रूण बिल्कुल ठीक है. उन्हें कोई समस्या नहीं है.

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कांग्रेस ने इनकार कर बताया बीजेपी का षड्यंत्र 

अगली सुबह फिर से ऋचा पाराशर की जांच की गई और वह बिल्कुल ठीक हैं और घर जाने के लिए तैयार हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह बिल्कुल ठीक हैं. हालांकि, महिला पत्रकार ने दावा किया कि इस धक्का-मुक्की के कारण वे सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे गिर गईं और उनके चेहरे पर भी चोट आई है. लेकिन, कांग्रेस ने इस घटना से इनकार करते हुए इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताया है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 13 Oct 2026 05:22 PM (IST)
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RAHUL GANDHI DELHI NEWS
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