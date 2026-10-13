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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराहुल गांधी ने प्रेग्नेंट महिला पत्रकार को मारा धक्का? BJP नेता का दावा- 'उसके गर्भ में दिक्कत'

राहुल गांधी ने प्रेग्नेंट महिला पत्रकार को मारा धक्का? BJP नेता का दावा- 'उसके गर्भ में दिक्कत'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया ने महिला पत्रकार से धक्का-मुक्की का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने दावा किया है कि महिला अस्पताल में भर्ती है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 13 Oct 2026 02:42 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया. इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी पर महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप लगे हैं. दिल्ली बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया ने ये आरोप लगाए हैं.

राजेश भाटिया ने बताया, "राजेंद्र नगर ऑफिस के पास करीब 8 या साढ़े 8 बजे की बात होगी. एक लड़की मेरे पास आई. उसने रिक्वेस्ट की और बताया कि मेरी बहन पत्रकार है और उसको राहुल गांधी ने धक्का दिया. वो प्रेगनेंट थी. उसको चोट लगी है. उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है प्लीज आप हमारी मदद कीजिए."

हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे- राजेश भाटिया

बीजेपी नेता ने आगे बताया, "मैंने उसी वक्त हमारे विधायक उमंग बजाज और हमारे लोकल नेता प्रतीक शर्मा कॉल किया. हम लोग तुरंत उसी समय हॉस्पिटल आए. वो लड़की अपने पति के साथ आई थी. हमने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दिलवाई और डॉक्टरों से बात की."

प्रदेश उपाध्यक्ष ने आगे कहा, "डॉक्टरों ने बताया कि इनकी प्रेग्नेंसी में कुछ इश्यू हुआ है और इन्हें एडमिट करना पड़ेगा. इसके बाद एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट देकर रूम में शिफ्ट किया है." राजेश भाटिया ने बताया कि महिला डॉक्टरों की निगरानी में है. सीनियर डॉक्टर आकर उनका बाकी चेकअप करेंगे और आगे का ट्रीटमेंट चलाया जाएगा.

सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला था मार्च

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक का संघर्ष जारी है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को इंडिया ब्लॉक ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया. इंडिया ब्लॉक ने घोषणा की थी कि वे सीईसी ज्ञानेश कुमार के मामले और एसआईआर से जुड़े अपने आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.

वहीं, राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है. इस मार्च में राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार के साथ कई राज्यों के पूर्व सीएम भी मौजूद थे. 

महिला जर्नलिस्ट ने क्या कहा?

पत्रकार ऋचा पाराशर ने भी खुद अपना अनुभव बताया. उनका आरोप है कि कल सुप्रीम कोर्ट से निकलते समय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था. वह कहती हैं, "मैं एक पत्रकार हूं. विरोध प्रदर्शन को कवर करना मेरा काम था. हालांकि, मैं प्रदर्शन वाली जगह पर नहीं थी, बल्कि एक और रिपोर्टर वहां मौजूद था. मैं सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर थी. वहां दो गेट थे; राहुल गांधी एक गेट से निकलने वाले थे और दूसरे गेट पर भीड़ नहीं थी. मैं उस गेट पर खड़ी थी जहां से राहुल गांधी को निकलना था. मैं अपनी माइक आईडी पर उनका बयान लेने के लिए उत्साहित थी. मुझे लगा कि यह मेरे लिए एक बड़ा दिन है. जब वह बाहर निकले, तो सभी गेट पर खड़े हो गए. जब ​​मैंने अपना माइक आगे बढ़ाया, तो लोगों ने मुझे उसे हटाने का इशारा किया. तब मैंने उसे हटा लिया."

ऋचा पाराशर ने कहा, "मैंने देखा कि दूसरे मीडियाकर्मी अभी भी अपने माइक और कैमरे के साथ वहां मौजूद थे. इसलिए, मैंने एक बार फिर अपना माइक आगे बढ़ाया; यह मेरा काम था. मैंने कोई सवाल नहीं पूछा. मैं बस उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहती थी, जो भी वह कहना चाहते थे. यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ. राहुल गांधी आगे बढ़े; उन्होंने मेरे कंधे को पकड़ा और खींचा. मुझे उनकी ताकत का एहसास हुआ. उनके गार्ड्स ने मुझे धक्का दिया. वीडियो में, मेरे कैमरामैन को राहुल गांधी की कोहनी लगते हुए देखा जा सकता है; वह गिर पड़े."

"मैंने राहुल से विनती की, धक्का न दें"

पत्रकार ने आगे कहा, "मैंने चिल्लाकर और विनती करके कहा कि धक्का न दें लेकिन मुझे धक्का दिया गया; मैं सीढ़ियों से गिर गई. मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई. मैंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है लेकिन उनके लोगों ने मेरी आवाज़ दबाने के लिए 'राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाने शुरू कर दिए. मैं हैरान रह गई. मैंने अपने सीनियर्स को फोन किया. उन्होंने कहा कि जो हुआ वह सही नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे एक वीडियो बनाकर पोस्ट करना चाहिए. मुझे अस्पताल लाया गया, और मैंने पेट में हल्के दर्द की शिकायत की."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Protest BJP RAHUL GANDHI DELHI NEWS
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