राहुल गांधी ने प्रेग्नेंट महिला पत्रकार को मारा धक्का? BJP नेता का दावा- 'उसके गर्भ में दिक्कत'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया ने महिला पत्रकार से धक्का-मुक्की का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने दावा किया है कि महिला अस्पताल में भर्ती है.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया. इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी पर महिला पत्रकार को धक्का देने के आरोप लगे हैं. दिल्ली बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश भाटिया ने ये आरोप लगाए हैं.
राजेश भाटिया ने बताया, "राजेंद्र नगर ऑफिस के पास करीब 8 या साढ़े 8 बजे की बात होगी. एक लड़की मेरे पास आई. उसने रिक्वेस्ट की और बताया कि मेरी बहन पत्रकार है और उसको राहुल गांधी ने धक्का दिया. वो प्रेगनेंट थी. उसको चोट लगी है. उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है प्लीज आप हमारी मदद कीजिए."
हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे- राजेश भाटिया
बीजेपी नेता ने आगे बताया, "मैंने उसी वक्त हमारे विधायक उमंग बजाज और हमारे लोकल नेता प्रतीक शर्मा कॉल किया. हम लोग तुरंत उसी समय हॉस्पिटल आए. वो लड़की अपने पति के साथ आई थी. हमने उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दिलवाई और डॉक्टरों से बात की."
प्रदेश उपाध्यक्ष ने आगे कहा, "डॉक्टरों ने बताया कि इनकी प्रेग्नेंसी में कुछ इश्यू हुआ है और इन्हें एडमिट करना पड़ेगा. इसके बाद एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टरों ने ट्रीटमेंट देकर रूम में शिफ्ट किया है." राजेश भाटिया ने बताया कि महिला डॉक्टरों की निगरानी में है. सीनियर डॉक्टर आकर उनका बाकी चेकअप करेंगे और आगे का ट्रीटमेंट चलाया जाएगा.
सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाला था मार्च
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक का संघर्ष जारी है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सोमवार को इंडिया ब्लॉक ने बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया. इंडिया ब्लॉक ने घोषणा की थी कि वे सीईसी ज्ञानेश कुमार के मामले और एसआईआर से जुड़े अपने आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे.
वहीं, राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है. इस मार्च में राहुल गांधी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार के साथ कई राज्यों के पूर्व सीएम भी मौजूद थे.
महिला जर्नलिस्ट ने क्या कहा?
पत्रकार ऋचा पाराशर ने भी खुद अपना अनुभव बताया. उनका आरोप है कि कल सुप्रीम कोर्ट से निकलते समय लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था. वह कहती हैं, "मैं एक पत्रकार हूं. विरोध प्रदर्शन को कवर करना मेरा काम था. हालांकि, मैं प्रदर्शन वाली जगह पर नहीं थी, बल्कि एक और रिपोर्टर वहां मौजूद था. मैं सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर थी. वहां दो गेट थे; राहुल गांधी एक गेट से निकलने वाले थे और दूसरे गेट पर भीड़ नहीं थी. मैं उस गेट पर खड़ी थी जहां से राहुल गांधी को निकलना था. मैं अपनी माइक आईडी पर उनका बयान लेने के लिए उत्साहित थी. मुझे लगा कि यह मेरे लिए एक बड़ा दिन है. जब वह बाहर निकले, तो सभी गेट पर खड़े हो गए. जब मैंने अपना माइक आगे बढ़ाया, तो लोगों ने मुझे उसे हटाने का इशारा किया. तब मैंने उसे हटा लिया."
#WATCH | Delhi: Journalist Richa Parashar, who alleges that Lok Sabha LoP Rahul Gandhi pushed her while exiting the Supreme Court yesterday, recounts her experience. She says, "I am a journalist. It was my duty to cover the protest. Though I was not covering the protest, another reporter was on the ground. I was inside the Supreme Court premises. There were two gates; Rahul Gandhi was about to exit through one, and the other wasn't crowded. I was standing at the gate through which Rahul Gandhi was supposed to exit. I was excited for his byte on my mic ID. I thought it was a big day for me. When he exited, everyone stood at the gate. When I extended my mic, people gestured at me to remove it. I then removed it. I saw other media personnel still with their mic and camera setup there. So, I extended my mic once again; it was my job. I didn't ask a question. I just wanted to record his byte, whatever he had to say. Everything within a few seconds. Rahul Gandhi moved forward; he held this (gesturing to her shoulder) and pulled. I could feel his strength. His guards pushed me. On video, my cameraman can be seen being elbowed by Rahul Gandhi; he fell down. I shouted and pleaded not to be pushed. But I was pushed; I fell down the stairs. My phone screen was cracked...I said Rahul Gandhi had pushed me. But his people kept chanting 'Rahul Gandhi zindabad' to drown out my voice. I was shocked...I called up my seniors. They told me what happened wasn't right. They told me that they trust me and I should make a video and post...I was brought to a hospital, and I complained of slight pain in my stomach. So, then I was taken to Ganga Ram Hospital. I hadn't disclosed my pregnancy to anyone or my organisation; I wanted to do so after NT/NB Scan...Doctors told me to get an X-ray done as I had fallen down. It was then that I told a nurse about my pregnancy. She informed the doctor. Then my X-ray wasn't done. I was sent for an ultrasound and it was done. I started vomiting, so I was told to be admitted to the hospital...Shame on you, Rahul Gandhi. They trended 'Smash Patriarchy'. Will they smash it like this? They are saying why did I enter the crowd if I am pregnant. I am a journalist too. That is my job. My voice will be emboldened now, as the entire nation is standing with me..."— ANI (@ANI) October 13, 2026
ऋचा पाराशर ने कहा, "मैंने देखा कि दूसरे मीडियाकर्मी अभी भी अपने माइक और कैमरे के साथ वहां मौजूद थे. इसलिए, मैंने एक बार फिर अपना माइक आगे बढ़ाया; यह मेरा काम था. मैंने कोई सवाल नहीं पूछा. मैं बस उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहती थी, जो भी वह कहना चाहते थे. यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ. राहुल गांधी आगे बढ़े; उन्होंने मेरे कंधे को पकड़ा और खींचा. मुझे उनकी ताकत का एहसास हुआ. उनके गार्ड्स ने मुझे धक्का दिया. वीडियो में, मेरे कैमरामैन को राहुल गांधी की कोहनी लगते हुए देखा जा सकता है; वह गिर पड़े."
"मैंने राहुल से विनती की, धक्का न दें"
पत्रकार ने आगे कहा, "मैंने चिल्लाकर और विनती करके कहा कि धक्का न दें लेकिन मुझे धक्का दिया गया; मैं सीढ़ियों से गिर गई. मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई. मैंने कहा कि राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया है लेकिन उनके लोगों ने मेरी आवाज़ दबाने के लिए 'राहुल गांधी जिंदाबाद' के नारे लगाने शुरू कर दिए. मैं हैरान रह गई. मैंने अपने सीनियर्स को फोन किया. उन्होंने कहा कि जो हुआ वह सही नहीं था. उन्होंने कहा कि उन्हें मुझ पर भरोसा है और मुझे एक वीडियो बनाकर पोस्ट करना चाहिए. मुझे अस्पताल लाया गया, और मैंने पेट में हल्के दर्द की शिकायत की."
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