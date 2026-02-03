विधायक राजा भैया को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, घरेलू हिंसा से जुड़ा है मामला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यूपी के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया को बड़ी राहत मिली है. राजा भैया खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले मे दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है.

राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भानवी सिंह ने घरेलू हिंसा (IPC 498 A) का मुकदमा दर्ज कराया गया था. अपने आदेश में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि पुराने आरोपों को फिर से उठाने के लिए आपराधिक कानून लागू नहीं किया जा सकता है और आरोप समय सीमा से भी बाहर हैं. साथ ही, धारा 498A IPC के तहत अपराध के मूल तत्व भी प्रथम दृष्टया सामने नहीं आए हैं.